Les sèries de la tardor s’alien amb Hollywood

Amb l’arribada del nou curs, les plataformes per 'streaming' engeguen l’ofensiva per aconseguir tenir la nova sèrie més comentada de l’any. Tot i que cada temporada apareix alguna sorpresa inesperada, algunes de les propostes previstes per als pròxims mesos ja han aconseguit cridar l’atenció abans d’estrenar-se gràcies a l'impuls que dona comptar amb grans noms del cinema que es prodiguen poc per la televisió. Emma Stone, Julia Roberts o Isabelle Huppert són exemples d'actrius que participaran en algunes de les noves sèries més esperades de la tardor.

'Maniac'

Una de les principals propostes de Netflix per a la tardor amaga tres noms amb tradició. Darrere de la càmera, Cary Fukunaga, director de la celebrada primera temporada de 'True Detective', i al davant, Emma Stone i Jonah Hill. Els actors interpreten Annie Landsberg i Owen Milgrim, dos estranys que es coneixen durant la seva participació en un assaig científic per a un medicament sobre el qual s'afirma que pot reparar la ment humana. Ella està obsessionada amb la relació inestable que manté amb la seva mare i la seva germana, ell porta mitja vida lluitant contra un controvertit diagnòstic d’esquizofrènia. Durant els tres dies que dura l’experiment les coses es complicaran. Hill i Stone tenen història en comú: es van conèixer l’any 2007 a 'Supersortits', la pel·lícula amb què ella va debutar al cinema. A banda d’ells dos, el repartiment de la sèrie es completa amb Sally Field i Justin Theroux.

'Maniac', que s’estrena el 21 de setembre, és la versió nord-americana d’una ficció noruega que porta el mateix títol.

'Kidding'

Després d'alguns anys en hores baixes, Jim Carrey torna a primera línia de la interpretació per explotar el seu vessant dramàtic, que ha sigut el més ben valorat al llarg de la seva trajectòria. A 'Kidding' l’actor es retroba amb el director francès Michel Gondry, artífex d’un dels seus millors treballs, el personatge de Joel Barish a 'Olvídate de mi'. En aquesta sèrie de Showtime, que s’estrenarà el 9 de setembre a Movistar+, Carrey és el Jeff, més conegut per tothom com Mr. Pickles, pseudònim que utilitza com a presentador d’un programa infantil d’èxit. Darrere de la seva imatge de bondat i felicitat s’hi amaga un home trist que no sap com gestionar la crisi que viu la seva família arran de la mort d’un dels seus fills. Al costat de Carrey hi haurà Frank Langella i Catherine Keener.

'The Romanoffs'

El creador de 'Mad Men', Matthew Weiner, torna a la ficció seriada de la mà d’Amazon amb una història coral centrada en vuit persones que viuen en diferents parts del món i que creuen que són descendents de la família Romànov. A banda de l’atractiu de Weiner, 'The Romanoffs' té com a ganxo un extens repartiment ple de cares conegudes pels amants de les sèries i el cinema: Isabelle Huppert, Aaron Eckhart, Diane Lane, Christina Hendricks i Kathryn Hahn, entre d'altres. La sèrie ha costat 50 milions de dòlars.

Els vuit capítols de la sèrie d’antologia –cada un sobre una història diferent– arriben a Amazon el 12 d’octubre.

'Homecoming'

Julia Roberts s'atreveix a passar-se a les sèries. La protagonista de 'Pretty Woman' es posa al capdavant de 'Homecoming', l’adaptació d’un podcast de ficció homònim que explica la història d’una treballadora social que treballa en una instal·lació governamental secreta. Allà haurà de tractar un veterà de guerra que desitja tornar a la vida de civil i lidiar amb un supervisor molt brusc.

L’encarregat de traslladar aquest 'thriller' radiofònic a la televisió ha sigut Sam Esmail, el creador de 'Mr. Robot'. Roberts agafa el relleu de Catherine Keener, que va donar veu al personatge de Heidi Bergman al podcast, mentre que Bobby Cannavale serà el supervisor Colin Belfast i Stephan James el veterà Walter Cruz. La sèrie s’estrena el 2 de novembre a Amazon amb una primera temporada de 10 episodis de trenta minuts de durada cadascun.

'Castle Rock'

Tot i que als Estats Units ja s’ha estrenat, la sèrie basada en l’univers de Stephen King no arribarà a Movistar+ fins a la tardor, malgrat que la plataforma encara no ha desvelat la data concreta en què ho farà. Protagonitzada per Sissy Spacek, que ja va ser la Carrie de King al cinema, 'Castle Rock', produïda per J.J. Abrams, narra les experiències inexplicables que tenen lloc al fictici poble de Maine que dona nom a la sèrie. Abans d’arribar aquí, Hulu, la plataforma que l'emet als Estats Units, ja l’ha renovat per a una segona temporada que s’estrenarà el 2019.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

La bruixa adolescent Sabrina, sorgida dels còmics d’Archie, va triomfar a mitjans dels 90 gràcies a una 'sitcom' protagonitzada Melissa Joan Hart que aquí es va conèixer com a 'Sabrina, cosas de brujas'. Netflix recupera el personatge per allunyar-lo del record que en tenen els espectadors i explotar la part terrorífica de la història, que diuen tindrà un to similar a 'La llavor del diable' i 'L’exorcista'. 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que s’estrena el 26 d’octubre, està protagonitzada per Kiernan Shipka, que va interpretar la Sally, la filla de Don i Betty Draper, a 'Mad Men'.

540x306 Les sèries de la tardor s’alien amb Hollywood / Netflix Les sèries de la tardor s’alien amb Hollywood / Netflix

'Camping'

Després de dir adeu a 'Girls', Lena Dunham torna a la televisió, però aquesta vegada 'només' com a creadora, guionista i productora. 'Camping', que s’estrena a la HBO el 15 d’octubre i és una adaptació d’una sèrie homònima britànica, se centra en la parella formada per la controladora Kathryn (Jennifer Garner) i el Walt (David Tennant). Per celebrar el 45è aniversari d’ell, decideixen passar quatre dies en un camping, però l’estada es complicarà quan es troben la germana d’esperit lliure de la Kathryn.