De serradures, fems i un misteriós sipi invisible

L'incident entre Rufián i Borrell torna a dividir les portades del quiosc, segons de quina riba de l'Ebre parlem. A Catalunya, els quatre diaris titulen per la tensió i el deteriorament del debat públic viscut a la Cambra. El titular que em crida més l'atenció és el d''El Periódico'. En l'edició en català escriuen "Sidral al Congrés", però en la versió original castellana el substantiu no és 'sidral', sinó 'pollo'. Que, en la vuitena accepció del diccionari de la Real Academia Española, se'ns diu que és un "escupitajo, esputo". I, aprofundint en la qüestió, aprenem que els 'escupitajos' poden ser-ho només de saliva, mentre que els 'esputos' ho són de flegma, és a dir, de substància expectorant (la qual cosa justifica el malnom de 'pollo con guarnición', que explica per què d'aquesta subespècie d'esputacions se'n diuen 'pollos'). Ara bé, resulta que l'escopinada en qüestió va ser invisible: cap càmera l'ha vist, ningú ha pogut assenyalar la seva evidència líquida o bé demostrar-la per la via d'un frotis d'ADN. Tant és: s'ha acceptat el relat que Rufián va ser l'agressor i Borrell l'agredit, tot i que el ministre va dir que el d'ERC escampava "serradures i fems". Fa uns dies els parlava de periodisme literalment escatològic: com a mínim avui podem deixar-ho en elaborades metàfores.

Però els diaris de Madrid no deixen passar l'oportunitat de bastonejar Rufián ja des del titular de portada. El més creatiu és 'El Mundo', que aconsegueix convertir el president espanyol en subjecte de la notícia: "Sánchez evita trencar amb ERC tot i la humiliació a Borrell". De nou, les no notícies. En aquest cas, Sánchez no ha fet el que el diari vol. De fet, Sánchez no ha fet res. Però allà el tenen, obrint portada a 'El Mundo', perquè tot això no va de 'sipis', fems o serradures, en realitat.