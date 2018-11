Els set imprescindibles del Barcelona Games World

Després de l’èxit de les dues primeres edicions, el saló dedicat a la indústria dels videojocs que organitza Fira de Barcelona -que arrenca avui i tancarà diumenge- fa un salt que amplia molt significativament tant l’aforament com l’espai expositiu, que aquest any reunirà més de 194 marques. El saló Barcelona Games World (BGW) s’ha traslladat al recinte firal de Gran Via i ha endarrerit per a l’edició d’aquest 2018 les dates de celebració per acostar-se a la campanya nadalenca.

Aquesy any la fira es proposa captivar el públic amb activitats que van més enllà del que passa dins les pantalles. Fem un repàs dels principals atractius que presenta aquesta nova edició de la gran cita que tenen a la capital catalana els aficionats als videojocs.

eSports

Els jocs multijugador, estrelles d’aquesta edició

L’auge dels esports electrònics fa que les competicions de jocs multijugador s’hagin convertit en un dels focus principals del BGW. Aquests dies tindran lloc les finals de diferents tornejos, com ara la Iberian Cup, un nou campionat que reuneix els millors equips de League of Legends d’Espanya i Portugal i que celebra la seva primera edició.

Nous sectors

Des dels jocs per a mòbils fins a l’entreteniment domèstic

Per primera vegada, el saló aborda el mobile gaming, és a dir, els videojocs per a telèfons mòbils, i hi dedica un espai en exclusiva, en col·laboració amb la Mobile World Capital Barcelona i d’acord amb el pes que el sector del videojoc té a la ciutat, tant en l’àmbit de consum com en l’industrial i l’acadèmic.

Els eSports també s’obren camí en les plataformes mòbils: el Barcelona Mobile Challenge acollirà durant els quatre dies del saló diferents trobades per seleccionar els millors jugadors de jocs d’èxit per a pantalles de butxaca. La fira també promet ocupar-se del home digital entertainment, és a dir, de les oportunitats de creixement per als videojocs en l’àmbit de l’entreteniment domèstic en les llars que estiguin connectades.

Realitat virtual

Experiències immersives per als visitants

El saló estrena una àrea d’experimentació de jocs de realitat virtual i augmentada amb vuit àrees temàtiques diferenciades. La XR Zone és un espai dedicat a l’ extended reality (XR) en què es reuneixen múltiples propostes de joc immersiu.

‘Blockbusters’

Un saló per estrenar els videojocs més esperats de l’any

A la fira hi ha terminals en què es pot jugar a videojocs tan populars com Forza motorsport, Fornite i Mortal kombat X, entre molts d’altres. Però si hi ha una cosa que destaqui especialment són els jocs que les grans marques estrenen a la fira en exclusiva i que encara trigaran un temps a posar-se a la venda. El públic assistent hi trobarà en primícia jocs encara inèdits, com l’esperadíssim remake del clàssic de terror Resident evil 2, The kingdom hearts III, Super smash bros ultimate, Jump force i Days gone.

El racó clàssic

Un viatge cap al passat de la mà de RetroBarcelona

Els nostàlgics del píxel gruixut també poden trobar el seu lloc a la fira, perquè RetroBarcelona s’hi torna a instal·lar, en la seva sisena edició. Fins a 250 consoles retro, recreatives, ordinadors clàssics i màquines arcade a l’abast dels visitants, competicions de videojocs històrics i homenatge als 30 anys de Mega Drive, la consola de més èxit de SEGA.

Denominació d’origen

Més de trenta empreses catalanes mostren les seves propostes

Una gran quantitat de propostes sorgides d’estudis nostrats mostren els seus treballs aquests dies. Desenvolupadors com Dark Curry, Distorsion Games, Garage 51, Kendaigames, Scarecrow Studio i The Game Forger disposen d’un estand propi. També la iniciativa de promoció empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a companyies vinculades a l’entreteniment electrònic torna a tenir presència al Barcelona Games World. Aquest any s’ha incrementat en nombre d’empreses que se situen sota el paraigua de la marca d’internacionalització Catalan Arts - Video Games, impulsada per l’ICEC. Entre la trentena d’empreses que compten amb el suport institucional hi ha estudis consolidats, com 2Awesome Studio, Grimorio of Games, Jandusoft SL i Petoons. Hi ha títols per a totes les plataformes i de gèneres ben diversos. Tot i que la presència del català continua sent la gran assignatura pendent del sector, és important destacar que bona part dels estudis locals l’ofereixen dins de les opcions de configuració idiomàtica dels seus jocs.

Atraccions i altres

Un ‘escape room’ per a 100 persones

El BGW convida els assistents a viure experiències lúdiques que van més enllà de les pantalles. En el seu programa d’activitats inèdites destaquen dues propostes inspirades en el món postapocalíptic de Resident evil 2. Hi ha un túnel del terror -qui s’hi endinsi haurà d’esquivar zombis al llarg dels 170 m 2 que ocupa l’espai- i un escape room -podrà reunir fins a 100 persones en una ubicació de prop de 1.000 m 2 - que posaran a prova els nervis dels participants als carrers de Racoon City. Dissabte els visitants del saló podran fer partides d’una selecció de jocs de Nintendo Switch suspesos a 50 metres d’altura i enfrontant-se a 21 jugadors més.