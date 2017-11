Com s’ha de referir TV3 al Govern de Puigdemont?

TV3 i Catalunya Ràdio no podran referir-se a Carles Puigdemont i els consellers que són a Brussel·les -Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig- com a “Govern a l’exili”. La Junta Electoral Provincial de Barcelona considera que aquesta denominació vulnera el principi de neutralitat informativa recollit a l’article 66 de la llei electoral, i ha prohibit als mitjans públics catalans que la facin servir. Tampoc no podran utilitzar cap altra expressió que indiqui que els membres del Govern que són a Brussel·les des del 30 d’octubre estan a l’exili, com ara “consellers exiliats”. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha acceptat la decisió perquè, assegura, es tracta de formulacions que no utilitza.

Aquesta decisió responia a una denúncia que Ciutadans havia presentat dimarts de la setmana passada amb l’objectiu que TV3 deixés de ser “Tele Puigdemont”, segons les paraules del secretari de comunicació del partit, Fernando de Páramo. A més de queixar-se per l’ús d’expressions referides a l’exili, la formació taronja demanava també a la Junta Provincial que prohibís a TV3 parlar dels membres del Govern com a “president” i “consellers”, ja que amb l’entrada en vigor de les mesures derivades de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, el 28 d’octubre, van quedar destituïts i els corresponia, per tant, el tractament d’“expresident” i “exconsellers”. La Junta, però, va desestimar aquestes altres peticions.

Segons han explicat a l’ARA fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en la seva resolució l’organisme exigeix simplement “que no es creï confusió” a l’hora de referir-se als membres de l’executiu català. Així doncs, expressions com “consellers cessats per l’article 155” o “consellers cessats segons el govern espanyol”, que se senten habitualment a TV3 i Catalunya Ràdio, serien vàlides segons la Junta Provincial, que admetria fins i tot que se’ls tractés de “consellers” si el context deixa clar “quina és la situació”, diu la CCMA.

La resolució de la Junta Provincial va deixar més satisfets els mitjans públics catalans que no Ciutadans. La Corporació assegura que les úniques expressions vetades -les que feien referència a l’exili- ja no s’utilitzaven abans d’aquesta resolució. Segons el seu punt de vista, doncs, la decisió “dona la raó” a la CCMA. “L’expressió «exili» no s’ha fet servir en cap moment. Pot ser que hagi aparegut anecdòticament en alguna connexió, però no la fem servir”, expliquen des de TV3. Segons El País, l’exemple que citava Ciutadans en la seva denúncia estava extret d’una connexió en directe del Telenotícies vespre de l’11 de novembre.

En conseqüència, la CCMA va “acatar” la decisió de la Junta Provincial, però dimecres Ciutadans va decidir presentar un recurs davant la Junta Electoral Central (JEC). Dijous la Corporació hi va presentar al·legacions per demanar que es mantingués el criteri de la Junta Provincial. De moment la JEC no ha pres cap decisió sobre aquest cas.

En declaracions ahir als mitjans de comunicació, De Páramo va afirmar que les expressions referides a l’exili del Govern “menteixen i no representen Catalunya”. “No hi ha cap Govern a l’exili”, va afegir, i va acusar TV3 d’haver-se convertit en “el Gran Germà del Procés”.

Sense càrrec

Des que el govern espanyol va fer efectiva la destitució de l’executiu català, les fórmules que ha utilitzat TV3 per referir-se a Carles Puigdemont i als consellers han sigut motiu de polèmica. El 28 d’octubre el govern espanyol va fer arribar una queixa a la cadena per haver retolat Puigdemont com a “president de la Generalitat” durant la declaració institucional que havia fet una estona abans. En ocasions posteriors -per exemple, durant la roda de premsa que el president i diversos consellers van oferir des de Brussel·les el 31 d’octubre- TV3 ha optat per no adjudicar-los cap càrrec i identificar-los, si més no per escrit, només amb noms i cognoms.

La campanya institucional, només als mitjans públics

Segons publicava ahir el diari El País, la Junta Electoral Central ha determinat que la campanya institucional de les eleccions del 21 de desembre només es pugui emetre en mitjans públics. Es tracta d’una decisió inèdita, ja que habitualment aquests anuncis -contractats pel Govern amb la finalitat de donar les instruccions bàsiques per anar a votar- també apareixien en diaris, ràdios i televisions privades. La mesura tindrà un impacte directe sobre els resultats econòmics d’aquests mitjans, que es quedaran sense els ingressos que els hauria suposat la inclusió de la campanya. De totes maneres, fonts del departament de Presidència de la Generalitat -responsable de la difusió de les campanyes governamentals- van assegurar ahir a l’ARA que no tenien constància d’aquesta resolució de la JEC.