‘El show de Truman’, a punt de fer-se realitat

Que un canal de televisió tanqui un grup de persones dins una casa i les gravi les 24 hores del dia per observar com es comporten ja no sorprèn ningú, però fa 20 anys, quan el productor holandès John de Mol va crear 'Big brother', era una idea revolucionària que va transformar la televisió. Potser d’aquí dues dècades, a ningú li semblarà estrany veure un programa dedicat a seguir el dia a dia d’un grup de concursants que conviuen en una ciutat plena de càmeres per tots els racons. Això és el que somien, avui, els directius de la cadena israeliana Keshet, que ja treballen perquè aquesta nova evolució dels 'reality shows' sigui una realitat ben aviat.

Segons van publicar fa alguns dies el diari 'Jerusalem Post' i el portal israelià 'Ice' (especialitzat en informació sobre l’àmbit audiovisual), Keshet està duent a terme una inversió d’entre 50 i 60 milions de xéquels (l’equivalent a entre 12 i 14 milions d’euros) que es destinaran, majoritàriament, a la construcció d’una “petita ciutat” que inclourà, a banda d’una zona residencial, serveis com botigues, un banc, un cinema i un bar. La intenció és que la població tingui un aire “futurista”, la qual cosa encaixaria amb el títol provisional del format, '2025'. La ciutat-plató ja s’està constuint als afores de Yavne, un municipi situat al sud de Tel Aviv i, de fet, segons la premsa israeliana la cadena té intenció d’estrenar el programa durant el primer trimestre de l’any que ve.

Fins ara Keshet ha mantingut un secretisme absolut sobre el programa, però la setmana passada es va filtrar a les xarxes un vídeo promocional que va confirmar els rumors sobre l’existència del projecte i que oferia algunes pistes (poc concretes, això sí) sobre el desenvolupament del concurs. “En aquest lloc s’hi construirà una ciutat, una ciutat on tothom començarà en igualtat de condicions –deia el vídeo–. Tant és d’on vinguin, què hagin aconseguit o quantes vegades hagin fracassat: quan arribin a la ciutat començarà el joc. Qui sàpiga jugar arribarà a dalt de tot. Qui no en sàpiga no hi tindrà lloc”.

Els impulsors del format són dues persones que coneixen a la perfecció aquesta mena de programes: Yoram Zak i Erez Tal, director i presentador, respectivament, de la versió israeliana de 'Gran Hermano' entre el 2008 i el 2016, quan el 'reality' formava part de la graella de Keshet. El seu objectiu és que '2025' s’exporti a altres països, i segons el portal 'Deadline' algunes grans cadenes internacionals ja s'hi haurien interessat. De moment, diverses empreses d’Israel han obert negociacions amb Keshet per convertir-se en patrocinadores del programa a canvi de quantitats milionàries. Una font coneixedora del projecte esmentada per 'Ice' afirma que la sensació entre les persones que hi treballen és que el format “reinventarà la televisió”.

El plantejament del programa recorda inevitablement la pel·lícula 'El show de Truman', estrenada el 1998, un any abans del naixement de 'Big brother' a Holanda. En aquell film dirigit per Peter Weir, Jim Carrey interpretava el protagonista d’un 'reality' televisiu, la vida del qual era retransmesa en directe des del seu naixement. A diferència dels concursants de '2025', amb tot, el personatge de Truman Burbank ignorava que l’estaven gravant i no sabia que vivia dins un enorme decorat envoltat d’actors.