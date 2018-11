El 'showrunner' d''Els Simpson' desmenteix la desaparició de l'Apu

L'Apu seguirà sortint a 'Els Simpson', segons ha confirmat el 'showrunner' de la sèrie d'animació, Al Jean, que d'aquesta manera desmentia les paraules del productor Adi Shankar, que no treballa a la ficció. Shankar, que tenia una campanya per salvar el personatge, va assegurar en una entrevista amb 'IndieWire' que l'equip de la sèrie havia decidit prescindir del propietari del Badulaque d''Els Simpson'.

"Adi Shankar no és productor d''Els Simpson'", ha explicat Jean a Twitter. "Li desitjo el millor, però no parla per la nostra sèrie", remata. El personatge de l'Apu va aparèixer per primera vegada a 'Els Simpson' el febrer del 1990, en el vuitè episodi de la primera temporada.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.