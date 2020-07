El silenciós desembarcament global d'Iqiyi, el Netflix xinès

Va arribar sense fer soroll fa unes setmanes però no ha sigut fins a les últimes 24 hores que el seu discret desembarcament s'ha convertit en notícia. Es tracta d'Iqiyi, la principal plataforma xinesa de continguts en streaming, que ja ofereix a Espanya i en altres territoris que no ha especificat el seu ingent catàleg de sèries, programes televisius i sèries de manera gratuïta.

Creada l'abril del 2010 per la companyia responsable de Baidu –el principal buscador del país–, Iqiyi té 500 milions d'usuaris actius, que consumeixen cada mes unes 9.600 milions d'hores de contingut. El 2014 va aconseguir que Xiamoni i Shunwei Capital hi entressin com a accionistes i fa un parell d'anys va obtenir 2.250 milions de dòlars sortint a borsa als Estats Units. Això li ha permès anar multiplicant el contingut original exponencialment i adquirir els drets d'emissió dels principals programes d'entreteniment de la Xina continental, Taiwan i Corea del sud. Netflix, sabedor dels problemes que tindria per operar directament al país, ha preferit pactar-hi: algunes de les seves sèries s'estrenen simultàniament a Iqiyi.

La voluntat d'expansió internacional queda palesa en el fet que bona part de les sèries i pel·lícules inclouen ara subtítols en anglès i espanyol, tot i que la qualitat d'algunes de les traduccions suggereix que s'han produït automàticament. Amb tot, el primer objectiu és conquerir el mercat del Sud-est Asiàtic, des de Tailàndia i Indonèsia fins al Vietnam. La seva aposta és pel model freemium, és a dir, l'explotació publicitària dels continguts, que s'ofereixen de franc, però complementant-ho amb l'opció de pagar una quota per eliminar la publicitat. L'any passat van superar la barrera dels 100 milions de clients de pagament i han aconseguit entrar en beneficis.

L'estricta supervisió de les autoritats xineses fa que les obres que s'hi poden veure evitin la violència més gràfica o una sexualitat molt en primer pla. Però l'emergència dels K-drames –telenovel·les coreanes– ha creat un públic àvid d'aquestes històries blanques que ara pot triar i remenar entre el catàleg d'Iqiyi. Aquests són alguns dels títols més destacats de la plataforma.

Sèries

La primera sèrie de gran pressupost va ser The lost tomb, estrenada al 2015 i encara en funcionament. Un rastrejador de tombes emprèn la recerca d'uns tresors que li han de permetre descobrir el responsable de la mort de la seva família. Se'n va fer una preqüela, The mystic nine, que amb 12.000 milions de reproduccions es va convertir en un fenomen a la Xina. Una mica més cap a la banda del thriller criminal hi ha Burning ice, sobre un grup d'universitaris radicalitzats reconvertits en mercenaris que hauran d'enfrontar-se a un assassí en sèrie. Un dels últims èxits ha sigut The bad kids, estrenada al juny, sobre les conseqüències que pateixen les famílies de tres nois que, accidentalment, graven un assassinat.

'Talents'

El mercat asiàtic està farcit de formats de realitat. A Youth with you, 100 noies competeixen entre elles per convertir-se en la nova ídol femenina del jovent. Idol producer va en el mateix sentit. I, per als grups musicals, The big band és un dels formats més populars. Però si hi ha un programa que ha trencat motllos és The rap of China, al qual es considera responsable de l'extensió d'aquest estil musical entre els joves del país. Kris Wu, Will Pan i Mc HotDog són algunes de les estrelles d'origen asiàtic que s'han implicat en un format que porta ja tres temporades.

Pel·lícules

Una noia viu tiranitzada per la seva madrastra, que l'obliga a treballar per a un invident molt agressiu de caràcter. És la premissa de The maid of the blind master, la segona pel·lícula més vista al servei si s'ha de creure els algoritmes. Només la supera Lonely lonely rich girl, una estrena tan recent que encara no té cap ressenya en anglès, però que està protagonitzada per Feng Zhi Mo, el gran ganxo de la taquilla xinesa, i que apareix també a Perfect Match: true love, una altra de les pel·lícules considerades com a tendència. No hi falten les versions orientals d'històries globals: la tercera pel·lícula més de moda és una versió d' Ugly beauty, a partir del mite de la ventafocs que amaga una gran bellesa.

'Anime'

L'animació oriental és un altre dels reclams, tenint en compte la vasta producció de títols d'aquest gènere i els seus derivats. Twin detectives segueix un parell de bessons que investiguen fenòmens paranormals i descobreixen que tenen una connexió amb el món sobrenatural. Un dels més populars a la plataforma és My demon tyrant and sweet baby, sobre una noia que fa de cangur de la filla d'un executiu d'una multinacional. El vessant més còmic està cobert per Sausage Man, un home salsitxa que ja suma set temporades. Cha A School, Super Star o Magic Mushroom són altres títols que apareixen a la pàgina de presentació de la secció dedicada a l' anime.