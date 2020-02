Simon West dirigirà la sèrie de TVE i Amazon sobre la primera volta al món

Televisió Espanyola i Amazon Prime Video han anunciat aquest dijous que el britànic Simon West ( Con Air, The mechanic) serà el director de Sin límites, la minisèrie basada en l'expedició que van liderar Fernão de Magalhães i Juan Sebastián Elcano entre el 1519 i el 1522 i que va culminar amb la primera volta al món. La televisió pública espanyola havia anunciat el projecte el novembre passat, i posteriorment Amazon s'hi va sumar com a coproductor.

La sèrie, amb guió de Patxi Amezcua, constarà de quatre capítols d'una hora, cadascun dels quals tindrà un pressupost d'uns cinc milions d'euros, cosa que situa el projecte a la primera divisió internacional. "Podrem competir a nivell internacional amb les grans sèries", ha afirmat, en aquest sentit, el productor de Sin límites, Miguel Menéndez de Zubillaga. Entre altres coses, està previst reconstruir dues de les naus que van emprendre el viatge, la Victoria i la Trinidad.

El rodatge començarà a finals d'any i es desenvoluparà entre el País Basc, les illes Canàries i els estudis Pinewood de la República Dominicana, les instal·lacions de rodatge aquàtic més grans del món, on està previst gravar-hi les seqüències marítimes. De moment no s'han donat detalls sobre el repartiment, més enllà del fet que estarà format per actors espanyols i llatinoamericans, i que gravaran en castellà.

El projecte s'emmarca en la commemoració del cinquè centenari de la gesta, i l'estrena està prevista per a l'any que ve. Segons Amazon, la plataforma l'oferirà en primícia als seus abonats d'Espanya, els Estats Units, el Regne Unit i l'Amèrica Llatina, i quatre mesos després TVE ja la podrà emetre.

Aquesta serà la primera ficció audiovisual sobre l'aventura que van emprendre, el 20 de setembre del 1519, els 239 mariners que, capitanejats pel navegant portuguès Fernão de Magalhães, van partir de Sanlúcar de Barrameda amb l'objectiu de tornar-hi després d'haver completat la volta al món (i d'haver demostrat, per tant, que la Terra és esfèrica). Només 18 van aconseguir completar el viatge, que va durar gairebé tres anys, fins al 6 de setembre del 1522. Entre les nombroses víctimes hi va haver el mateix Magalhães, i per això el tram final de l'expedició el va comandar el basc Juan Sebastián Elcano. De les cinc embarcacions que havien iniciat el camí, només una, la Victoria, va arribar a port.