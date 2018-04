El simpàtic negoci de vendre armes amb segell reial

Els mateixos diaris que han exagerat fins al deliri la violència a Catalunya treuen els violins de fusta més dolça quan han de parlar de la guerra, si aquesta guerra es fa amb armes 'made in Spain' i, com a detall embellidor, el marxamo reial. Alguns titulars d'aquests dies: "L'Aràbia Saudita inclou Espanya en la seva xarxa de partenariats estratègics" ('Abc'), "L'Íbex presenta credencials davant l'hereu de l'Aràbia Saudita" ('El Confidencial'), "Espanya i l'Aràbia Saudita firmen una aliança estratègica" ('El País') o "Harmonia reial entre Espanya i l'Aràbia Saudita" ('El Mundo'). Harmonia i partenariat, credencials i aliança. Llenguatge del refregament, de l'amor i de la concupiscència econòmica per no haver de dir que, tot plegat, es tracta de col·locar cinc corbetes al règim saudita. Cinc naus de guerra, per exemple, amb les quals poder prosseguir la seva bàrbara guerra contra el Iemen, els seus desassistits veïns del sud.

Fa uns mesos, el ministre d'Exteriors Dastis va haver de passar pel tràngol d'haver de prometre al Senat que "evocaria" davant les autoritats saudites el petit assumpte de la violació flagrant i sistemàtica dels drets del país. Pots comptar, esclar: llenguatge eufemístic per no haver de dir que la primera prioritat és assegurar la pasta, encara que sigui pasta de la indústria de la mort i la destrucció.

El súmmum de la contradicció era que, a 'El País', la foto de la fraternal concòrdia harmònica i partenariosa entre Espanya i l'Aràbia Saudita apareixia fent frontera amb el titular d'una altra notícia que deia: "Macron dona raons per a una intervenció militar a Síria". Una guerra civil que ja fa set anys que dessagna el país i que ha estat sostinguda en part per aquests simpàtics compradors de les cinc naus militars espanyoles. El somriure despreocupat dels reis Felip i Letícia, saludant l'hereu saudita a la imatge superior, resultava especialment feridor.