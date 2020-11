El sindicat de guionistes critica "intrusisme i usurpació" als crèdits de les sèries

El sindicat de guionistes d'Espanya Alma ha criticat "situacions d'intrusisme i usurpació" en el reconeixement dels guionistes en els crèdits de les sèries televisives, segons es desprèn de l'estudi La creación de ficción televisiva en España, que s'ha presentat aquest dilluns. Segons recull l'ACN, una altra de les conclusions és la "manca d'estandardització" en la forma de reflectir els crèdits: unes produccions usen l'expressió "creat per" (en la meitat dels casos), i moltes sèries opten per definir no tant el creador sinó el concepte d'"idea original".

Segons la directora de l'informe, Conchi Cascajosa, professora titular de comunicació audiovisual de la Universitat Carles III de Madrid, no hi ha un format definit en els crèdits, i això "sembla afavorir" les situacions d'usurpació i intrusisme. A l'hora de reflectir els crèdits, diu, aquesta manca d'estandardització també hi és: un 70% es refereixen al "guió" i "guionistes", mentre que el 25% de les sèries usen variacions al voltant d'"argument i diàleg", i un petit percentatge usen "escrita per", el que fa constatar la falta d'"estandardització i una enorme confusió" al voltant de qui escriu la sèrie. Aquesta és una de les conclusions més importants de l'estudi, ha detallat Cascajosa.

La investigació, feta a partir d'entrevistes privades i de l'estudi dels crèdits de les sèries televisives, ha detectat que "només" en quatre de cada deu sèries el guionista del primer episodi apareix com a creador de la sèrie, i en la resta dels casos hi apareixen "altres figures" o guionistes del primer episodi que no hi surten com a creadors, generant un "problema d'estandardització". Segons Cascajosa, en el 21% dels casos en els crèdits hi apareixen professionals que no tenen cap crèdit posterior com a guionista als capítols de la sèrie, cosa que posa de manifest un "intrusisme" en l'ús d'aquests títols.

"No només en el repartiment dels crèdits hi ha interferències, sinó que també es produeix intrusisme dins dels crèdits, on apareixen persones que no han format part del procés efectiu d'escriptura de la sèrie", ha dit Cascajosa. A més, la meitat dels enquestats ha sentit alguna mena de pressió per permetre i afavorir aquest intrusisme. Sobre els responsables d'aquesta pressió, l'estudi identifica que tendeixen a ser productors executius en la majoria dels casos, i, de manera minoritària però també present, figures com executius i productors de cadenes.

La figura del coordinador de guió

Entre les conclusions de l'estudi hi ha la necessitat de treballar específicament al voltant de la figura del coordinador de guió, ja que si bé és una figura que està assolint certa emergència, "sembla que es produeixen disfuncionalitats" sobre "com es relaciona amb els crèdits i amb el repartiment dels drets d'autor", ha lamentat Cascajosa. A més, es donen causes d'usurpació des de posicions jeràrquiques, "que limiten possibilitats laborals futures", ha afegit. Per exemple, es constata que les posicions de direcció i música, les altres dues reconegudes amb drets d'autor, és més difícil que se'n puguin fer usurpacions, i així, "és en el crèdit de guió on existeix una enorme vulnerabilitat per part dels creadors", que s'usa fins i tot per recompensar altres persones en els projectes.

En concret, s'evidencia que en el repartiment dels drets d'autor molts cops hi ha una decisió unilateral dels coordinadors, "on els guionistes no hi poden intervenir", malgrat que els drets, segons la normativa, han de pactar-se en acord. "Els guionistes expliquen que hi ha interferències sobre figures amb jerarquia o sistemes preestablerts", ha criticat Cascajosa. A banda, ha assenyalat que en molts casos els que es beneficien de l'intrusisme no són creatius, sinó que els drets s'usen per remunerar altres persones que no cobraven d'altra manera i a les quals se'ls prometia una part dels drets d'autor dels guionistes, per exemple imposant que els maquilladors tinguessin una part dels drets d'autor. "En aquest context molts guionistes han sentit una certa pressió del coordinador, perquè aquest pot comptar amb tu o no per a un següent episodi", ha dit.

Situació econòmica

Pel que fa a la situació dels guionistes, l'estudi destaca que hi ha una certa "expulsió" dels professionals a partir dels cinquanta anys, fet que dona una alta concentració entre els 40 i 50, i que si bé costa molt d'entrar en el món, a partir dels 50 es produeix una "exclusió progressiva". A més a més, pel que fa a la dedicació, no es dona de manera exclusiva: un 40% la tenen com a única font d'ingressos, però per a un altre 40% també es donen situacions d'ingressos addicionals. Segons les dades, en l'àmbit de la ficció només un de cada tres guionistes té ingressos exclusivament a través de la ficció, i el 70% ho combinen amb altres feines a la televisió. Segons detalla l'estudi, per a un 43,9% dels guionistes l'ingrés mitjà anual en els darrers anys ha estat de menys de 3.000 euros en drets d'autor, mentre que només un 5% han rebut anualment una mitjana d'entre 12.000 i 20.000 euros l'any.

Segons el president del sindicat, Alberto Macías, aquest estudi neix de la necessitat de tenir un "dibuix real" de la situació dels guionistes a l'Estat, en concret de com s'estan repartint els crèdits i de com s'està acreditant els professionals a les sèries emeses a televisions públiques i plataformes. Aquest estudi també ha nascut davant la confirmació d'investigacions prèvies que constaten que els guionistes "són l'àmbit més dèbil de la cadena de producció audiovisual".

Per a Macías, l'estudi posa de manifest febleses i fortaleses que ajudaran a la seva tasca sindical i d'orientació de l'activitat. Entre aquestes, hi ha la proposta d'ordenació del sistema de drets d'autor. D'aquesta manera, revela aspectes relacionats amb les condicions de treball, especialment amb la "constatació d'abusos, discriminació i assetjament professional", un aspecte que incideix més en les dones. També dona informació sobre els sistemes de contractació, que deixa els guionistes en una situació de "tremenda desigualtat".