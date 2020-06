'Six dreams' tindrà una segona temporada que mostrarà com s'ha viscut des de dins la Lliga del coronavirus

Amazon Prime Video ha anunciat aquest dilluns que té en marxa la producció d'una segona temporada de Six dreams, la docusèrie produïda per The Mediapro Studio que mostra, a través de sis protagonistes, com es viu des de dins una temporada de la Lliga. Aquesta nova entrega, que s'estrenarà aquest mateix any, s'ha rodat durant la temporada 2019-20, marcada per la crisi del coronavirus, que ha obligat a interrompre la competició durant tres mesos. Segons Amazon, en aquesta temporada "excepcional", Six dreams permetrà als espectadors veure "com els protagonistes afronten i superen el repte de seguir amb les seves vides, i amb el futbol, fent que les seves vivències siguin especialment reveladores, sentides i històrique s".

Els nous capítols tindran com a protagonistes els futbolistes Borja Iglesias, del Betis; Aritz Aduriz, de l'Athletic Club, i Santi Cazorla, del Vila-real. A més, hi participarà l'entrenador del Llevant, Paco López, i els gerents de l'Atlètic de Madrid, Clemente Villaverde, i del Mallorca, Maheta Molango. Curiosament, els dos últims van deixar el càrrec a mitja temporada, de manera que, en els últims capítols de la sèrie, seran substituïts pels directors d'operacions dels respectius clubs, Fernando Fariza i Javier Recio.

La primera temporada de la sèrie, estrenada l'estiu del 2018, "ha sigut un èxit en tots els països i territoris on s'ha emès", diu Amazon. La producció, a més, va ser distingida amb dos premis Emmy: el de millor format d'entreteniment en castellà i el de millor disseny gràfic.