Els ‘smartphones’ del MWC19

L’última edició del Mobile World Congress (MWC), que es va acabar dijous, ens ha deixat un grapat de novetats en l’àmbit de la telefonia mòbil. Repassem algunes de les innovacions més destacades que es van poder veure en el marc del congrés.

Els desplegables

Les propostes de Samsung, Huawei i Royole

L’atenció mediàtica del MWC se l’han endut els telèfons desplegables, que poden tenir interès per a qui vulgui una pantalla més grossa de la que li cap a la butxaca. El Galaxy Fold (uns 2.000 euros) passa de 4,6 polzades plegat a 7,3 desplegat, tot i que les càmeres ocupen una part de l’espai superior. No així el Huawei Mate X (2.300 euros; escollit millor mòbil del MWC), que les té a un costat i es desplega des de 6,6 polzades fins a 8. Tecnològicament són espectaculars, però els hi trobo un problema, a part del preu: en format de tauleta les pantalles són gairebé quadrades, que van bé per tenir obertes diverses aplicacions (tres al Samsung, dues al Huawei) però no aporten cap millora respecte al format de telèfon quan mires vídeos panoràmics. Els dos models citats no són els únics desplegables que hi havia al MWC: a pocs metres, la firma xinesa Royole deixava tocar el seu FlexPai (uns 1.400 dòlars), tan mal dissenyat que no es plega del tot. Oppo, TCL i Energizer també ensenyaven els seus desplegables en privat, i això fa pensar que els preus de les pantalles flexibles estan baixant en picat.

Els partits en dos

Els models presentats per les marques LG i ZTE

Tot i haver mostrat ja un televisor amb pantalla enrotllable, LG encara no ha aplicat la tecnologia als seus telèfons, però ofereix als consumidors que volen més superfície de píxels el nou model V50 Thinq 5G, que complementa la pantalla incorporada de 6,4 polzades amb una funda opcional que inclou una segona pantalla de 6,2 polzades amb menys qualitat d’imatge, però que serveix per veure una altra aplicació o com a comandament per controlar l’acció d’un videojoc a la principal. No semblaria mala solució si no fos perquè ja hem vist els desplegables de la competència. La xinesa ZTE va mostrar un model semblant al MWC anterior.

Els 5G

L’aposta de Samsung, Huawei, Xiaomi, LG i ZTE

Tractant-se d’un congrés centrat en la cinquena generació de telecomunicacions, era inevitable veure terminals compatibles amb la nova tecnologia, tot i que no està pensada per comunicar humans sinó objectes. Els desplegables de Samsung, Huawei i LG ja citats són 5G, però la firma coreana també ha tret una variant 5G del seu nou model emblemàtic Galaxy S10, del qual encara no sabem el preu. En canvi, sí que sabem quant costarà el Xiaomi Mi Mix 3 5G: quan surti a la venda durant el mes de maig, tindrà un preu de 599 euros. ZTE ofereix en aquesta categoria el model Axon 10 Pro 5G. Al congrés s’han vist prototipus 5G d’altres marques, com Oppo i Sony, la majoria a l’estand de Qualcomm, l’únic fabricant que ven fins ara xips compatibles amb 5G.

L’‘smartphone’ total

Samsung Galaxy 10, el dispositiu més complet

La firma coreana torna a merèixer el meu premi informal al telèfon que incorpora pràcticament totes les prestacions imaginables en un smartphone, moltes introduïdes inicialment per ella mateixa i adoptades després per altres fabricants, com la pantalla infinita, la càrrega sense fils o la resistència a l’aigua. Amb les tres variants del S10 es torna a posar a l’altura dels rivals: ofereix fins a tres càmeres principals amb lent ultra gran angular i dues frontals incrustades a la pantalla, intel·ligència artificial en l’aplicació de fotografia i càrrega sense fils reversible per proporcionar energia a un altre dispositiu. I tot sense renunciar al minijack d’auriculars.

El de cine

Més imatge i so amb el model Sony Xperia 1

Sony persisteix en el seu interès pel mercat dels telèfons i ho fa exhibint les seves credencials en imatge i so. La pantalla del Xperia 1 és de format 21:9, més cinematogràfic que el televisiu 16:9 (que altres marques amplien a 18:9 o 19:9). Per autoenfocar amb més precisió, la triple càmera segueix els ulls del subjecte. I l’aplicació de vídeo, creada pel mateix equip de les càmeres CineAlta de cinema professional, permet escollir diferents tonalitats segons el gènere del contingut: blavós per a la ciència-ficció, ataronjat per a la comèdia... Els Xperia 10 i 10 Plus són menys sofisticats, però comparteixen el format de pantalla 21:9.

El de més càmeres

Nokia 9 Pure View, cinc òptiques Carl Zeiss

La dotació fotogràfica estàndard de qualsevol telèfon actual inclou un mínim de dues càmeres principals, però el nou model de HMD Global sota la marca Nokia ho estira fins a cinc, homologades per la firma òptica alemanya Carl Zeiss i disposades en cercle al voltant del flaix. Totes són de 12 megapíxels de resolució, tres amb captador monocrom i dues en color, però els algoritmes de fotografia computacional prometen combinar-les per millorar el detall, la profunditat de camp i el rang dinàmic de les imatges.

La bateria per telefonar

Avenir Telecom sorprèn amb Energizer PowerMax P18K Pop

Tothom s’enriu molt d’aquest sabatòfon de l’empresa francesa Avenir Telecom, perquè pesa gairebé mig quilo i té 18 mil·límetres de gruix, com tres mòbils convencionals empilats. Però a molts usuaris els agradaria disposar de l’autonomia de funcionament que se’n deriva: la bateria de 18.000 mAh (2.000 més que el model de l’any passat) permet estar fins a 100 hores seguides mirant vídeos de YouTube, o bé tenir-lo més de 50 dies en repòs. El sufix Pop del nom es refereix a la doble càmera frontal, que sobresurt per dalt a mode de periscopi quan s’obre l’aplicació.