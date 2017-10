El sobiranisme debat si concórrer a les eleccions i la querella contra el Govern, entre les claus del dia

1.

El sobiranisme debat si concórrer als comicis de Rajoy. Diverses veus del PDECat i ERC defensen presentar-s’hi i buscar una fórmula per evidenciar el rebuig al 155.

2.

La CUP no avala "cap mesura" del 155 però per "responsabilitat" no descarta "cap escenari" el 21-D. Salellas avisa els comuns: "No es pot anar a unes eleccions com si no estigués passant res".

3.

La querella per rebel·lió, en entredit en un Procés pacífic. La fiscalia denunciarà avui Puigdemont, el Govern i la mesa. La querella contra el Govern, a l’Audiència Nacional. La dissolució del Parlament altera els plans de Maza, que ara medita si demana presó immediata o no.

4.

La manifestació de SCC deriva en acte de campanya massiu per al 21-D. La marxa convocada per l’entitat espanyolista reuneix 300.000 persones. Agressions a ciutadans i enfrontaments amb els Mossos en acabar la manifestació unionista. Grups de manifestants han protagonitzat incidents racistes i s'han enfrontat amb els Mossos davant el Palau de la Generalitat.

5.

Un secretari d'estat belga obre la porta a l'asil polític per a Puigdemont i el primer ministre el desautoritza. El ministre d'Immigració, del partit independentista N-VA, havia posat en dubte que el president de la Generalitat tingui un judici "just" a l'estat espanyol.