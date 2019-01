El sobiranisme busca la unitat de cara al judici, i quatre notícies més del dia

1.

E ls comicis del maig i la sentència, reptes de la unitat independentista. Partits i entitats treballen per coordinar-se de cara al judici tot i la manca d’estratègia conjunta. Un any de divisions. L’ANC, la CUP i els CDR es distancien dels partits del Govern, que han passat crisis pel rol de Puigdemont.

Els Globus d'Or assenyalen 'Bohemian Rhapsody' i 'Green book' el camí dels Oscars. 'The Kominsky method' i 'The assassination of Gianni Versace' destaquen a les categories de TV.

El prolífic Marc Artigau guanya el premi Josep Pla. Dramaturg, narrador i poeta, a ‘La vigília’ explica la història d’un periodista que escriu una biografia per encàrrec. Guillermo Martínez, un premi Nadal argentí. 'Los crímenes de Alicia' és una intriga literària ambientada a Oxford.

El 2019 Catalunya viurà per primera vegada la fi d’un peatge. Foment no té un model clar i obre un debat per buscar un sistema per finançar les vies.

El Barça aprèn a patir per reforçar el liderat (1-2). L’equip de Valverde s’escapa dels seus rivals després d’endur-se el triomf.