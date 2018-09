La foto sobre la batussa amb els Mossos que ningú posarà

260x366 Portada de l'Abc, 30 de setembre del 2018 Portada de l'Abc, 30 de setembre del 2018

L’independentisme debat aquests dies què cal fer arran de les provocacions de ferum feixista que provenen de sectors de la policia o, directament, de partits polítics que només poden sobreviure atiant l’odi. He de confessar la meva incomoditat davant el dilema de plantar cara per dignitat o bé el que en podríem dir 'fer un Tortosa' (en honor a aquella ocasió en què Inés Arrimadas va visitar la capital del Baix Ebre, buscant fer la víctima, i en va sortir trasquilada perquè tothom la va ignorar). I m’hi sento incòmode perquè crec que és una disjuntiva de la qual no es pot sortir guanyador. Precisament per això els del tuf ultra s’hi abonen: saben que la premsa tendirà a minimitzar la seva provocació i a carregar contra els independentistes.

Es pot comprovar al quiosc d’aquest diumenge. “L’independentisme perd el control de la seva gossada”, diu per exemple l’'Abc', fregant-se les mans. ‘La Vanguardia’ és qui juga les seves cartes de manera més subtil: “Independentistes contra Mossos”, diu un discret titular sota una foto d’una dona plantada davant la línia policial. Però, just a sota, hi ha el titular de l’entrevista que li han fet a Manuel Valls, i diu: “Seré l’alcalde del respecte per l’espai públic”. En aquest diàleg entre les dues peces de portada hi ha el veritable editorial del diari. En general, les primeres pàgines parlen d’una manifestació d’un sindicat policial. Com si aquella manifestació fos estrictament laboral. Hi ha a Madrid una tolerància preocupant i indigna amb els feixistes, a qui es blanqueja si apunten amb el seu ariet –o porra– contra el sobiranisme. La foto dels policies pintats de colors és inequívocament atractiva, des del punt de vista estètic. Però la de membres del CDR netejant després la Via Laietana no la posarà ningú. I potser explica millor la realitat.