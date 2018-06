El somriure excessiu dels reis d'Espanya davant Trump

260x366

Hi ha un punt (o disset) de provincianisme en això de dedicar la foto de portada a les trobades amb el president dels Estats Units. Sobretot quan un intueix que, allà, l'assumpte no passa d'una nota a peu de pàgina, mentre que aquí obre cinc dels vuit diaris. Però els mandataris de l'Imperi saben que aquestes 'photo opportunities' cotitzen als respectius territoris i, per tant, accedeixen a fer-les (a canvi de favors, naturalment). En aquesta ocasió, la principal força de la fotografia no té significat polític, sinó personal: al costat de Trump, del rei Felip i de Letícia, tots somrients, hi ha una hieràtica Melania Trump amb el posat absent de qui voldria ser en qualsevol altre lloc del cosmos. La premsa del cor espanyola parlava de "duel d'estils" entre Melania i Letícia, la qual cosa evidencia el paper merament decoratiu que es reserva a les dones en aquesta representació. En tot cas, el devessall de cortesies contrastava visualment a 'El Periódico' amb la notícia que hi havia just a sota de la foto de portada: "Nens en gàbies als Estats Units". Es refereix als habitacles en què tanquen les criatures migrants que separen dels seus pares. Però que res d'això torbi l'alegria dels salons nobles imperials. Les portades ens diuen que es va parlar d'acords comercials i de la possibilitat que l'emperador visiti Espanya. Cap referència, en canvi, a la flagrant desprotecció de la infància de la qual ens parla la notícia. No em refreguis per la cara els meus immigrants i jo no et refregaré els teus.

En el meu món naïf ideal, aquesta absència de comentari per part del monarca espanyol seria notícia. No ha sigut el cas, 'business is business'. Tornem a dirigir els ulls uns cinc centímetres més amunt en aquesta primera pàgina. ¿Han vist quin pom de flors més bonic que centra tots quatre personatges? ¿No en senten l'embriagadora aroma, que amaga qualsevol ferum de realitat?