'La Razón' inaugura el gènere de les enquestes tortura

260x366

La Razón és aquell diari que va quedar retratat en unes gravacions cuinant enquestes i que segueix publicant-ne, aliè a la inquietant –però no precisament inesperada– revelació. Es tracta d'uns sondejos elaborats per l'empresa NC Report, que treballa gairebé en exclusiva per al diari. A la seva web –feta amb una sabata i una espardenya– hi posen un mòbil i un correu electrònic per contactar-hi. És un avançament: abans hi figurava un codi postal. O sigui: ehem.

Doncs bé, l'última enquesta és de traca i mocador. Permet al diari titular "Suspens al govern: Irene Montero, la més mal valorada". Amic lector, vostè llegeix l'ARA i és, per tant, una persona summament informada. Però imagini's en el tràngol d'haver de respondre telefònicament quina nota posa ni més ni menys que a 22 ministres. ¿Sabria com valorar la gestió de Salvador Illa, després de menys de set dies en possessió de la seva cartera? ¿O com han evolucionat les llistes d'espera des de dilluns passat a Espanya? ¿Creu que carolina Darias ho fa millor en el seu camp que Arancha González Laya? ¿Sabria precisar si tal ministre és de 2,5, de 3 o de 2,84? ¿Quants mil·lisegons dedicaria a cada ministre –mentre té l'olla al foc o s'omple la banyera–, sabent que n'han de passar gairebé dues dotzenes? Tot plegat és d'una frivolitat que espanta: quan passéssim pel ministre 18, jo confessaria haver matat Kennedy per acabar l'enquesta en qüestió. El 71,3%, segons diuen, consideren que hi ha massa ministres. Massa poc: si han fet la pregunta després de demanar-los que els posin nota un per un, el més estrany és que el resultat no sigui del 100%.

Tota aquesta (presumpta) despesa de temps de la gent per, al final, acabar cuinant els resultats i situar els cinc ministres d'Unides Podem entre els sis més mal classificats. Alberto Garzón, amb un esplendorós 3, és el que se'n surt millor. Deu ser perquè va amb trajo.