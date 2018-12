Treure rèdit polític de l'assassinat de Laura Luelmo

260x366

"Va sortir de la presó i va tornar a matar", diu en portada l''Abc'. Hi ha alguna cosa de profundament immoral en com s'aprofiten del terrible crim de Laura Luelmo per a la seva campanya política a favor de la cadena perpètua (o presó permanent revisable, en el seu asèptic eufemisme). El diari fa trampa, perquè el crim pel qual va ser condemnat prèviament l'assassí Bernardo Montoya no incorre en cap dels vuit supòsits que es van introduir l'any 2015 en el Codi Penal amb els quals es pot aplicar aquest càstig.

Va sortir de la presó i va tornar a matar, cosa que volia dir que ja havia matat un cop, a una dona gran. Per dir-ho suaument, no detecto en el diari una preocupació de com evitar que matin per primer cop. Al contrari, les lleis de caràcter més feminista són rebudes per bona part dels seus opinadors amb una barreja de sarcasme i prepotència. Això sí, catifa vermella per a tot el que sigui posar l'èmfasi en les vies repressives i punitives, quan és obvi que el veritable canvi no arribarà fins que no hi hagi un canvi cultural que desterri la masculinitat tòxica que deriva en aquests assassinats.

Va sortir de la presó i va tornar a matar. L'única manera de garantir al 100% que ningú no torni a matar és matant-lo. Però això no ho demanen. De moment, esclar.

Debilitats

Tres diaris catalans –'La Vanguardia', 'El Periódico' i l'ARA– obren portada amb titulars que donen oxigen a la trobada entre els governs català i espanyol. Mentrestant, a Madrid s'intenten cremar els ponts que els dos bàndols intenten bastir. "Sánchez cedeix a la cimera amb Torra pels pressupostos", diu 'La Razón'. O "Sánchez accedeix a la 'cimera' amb Torra per salvar els seus comptes". Torna el periodisme de la 'hidalguía': abans de poder dialogar sobre un conflicte, prioritzen el marcatge de paquet, el menyspreu per la debilitat de l'oponent.