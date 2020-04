Disney prepara una altra sèrie sobre 'Star Wars' amb una protagonista

La plataforma Disney+ prepara una nova sèrie basada en l’univers de Star Wars,però, en aquesta ocasió, protagonitzada per una dona. Ho ha avançat el portal Variety, segons el qual el nou projecte és una creació de Leslye Headland, una de les autores de la comèdia de Netflix Russian doll. Més enllà d’això, l’únic que ha transcendit sobre aquest nou projecte és que la trama se situaria en un moment temporal diferent de la resta de produccions de la saga de La guerra de les galàxies.

Precisament, aquesta setmana s'ha fet públic també que Disney ja treballa en una tercera temporada de la sèrie The Mandalorian, el mascaró de proa de la seva plataforma de streaming, que té prevista l’estrena de la segona entrega per a l’octubre. A més, el 4 de maig Disney+ celebrarà el Dia de Star Wars amb l’estrena d’una sèrie documental de vuit capítols que revela com va ser el procés de producció de The Mandalorian de la mà del seu creador, Jon Favreau.