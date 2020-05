El desenvolupament sostenible es fa un lloc al canal Super3

El canal Super3 estrena aquest dilluns Objectiu 2030, un nou programa que té com a finalitat divulgar entre el públic infantil els 17 objectius de desenvolupament sostenible que l’ONU va fixar l’any 2015 en la seva Agenda 2030, i que pretenen construir un món més just incidint en àmbits com la fam, la salut, el clima, la igualtat de gènere o el treball digne.

Cadascun dels capítols estarà centrat en un d’aquests objectius i inclourà una entrevista a un representat d’una entitat especialitzada en aquella qüestió, com ara la Creu Roja, l'Unicef o Greenpeace. A més, es donaran idees per debatre sobre la qüestió a casa i es proposarà un repte relacionat amb la temàtica del dia.

L’espai, produït pel departament d’Educació amb la col·laboració de TV3, s’adreça als alumnes de primària i estarà presentat per dos mestres, Rita Morros i Joan Cirera, amb la voluntat de “connectar de manera més directa amb els alumnes i amb un llenguatge adequat a la seva edat”, diu la cadena. Cada episodi d’ Objectiu 2030 tindrà una durada d’uns 10 minuts i s’emetrà a les 19.50 h i l’endemà a les 10.20 h, és a dir, just després de l’ Info K i de la seva redifusió.