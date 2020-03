Un suport a Eduardo Inda que fa alçar les celles

260x366 Inda, en una de les seves intervencions televisives / ATRESMEDIA Inda, en una de les seves intervencions televisives / ATRESMEDIA

L'Associació de Premsa de Madrid (APM) ha emès un comunicat en el qual "condemna taxativament" les intimidacions a la premsa per part de polítics. Fins aquí, cap problema. Però resulta que el text, amb més meandres que l'Amazones, ni diu qui ha produït les presumptes amenaces, ni qui ha sigut la víctima. Està molt bé, que una associació periodística emeti una nota en la qual no es contestin les preguntes bàsiques que t'expliquen a primer de carrera: allò del qui i el què. Quina condemna més taxativa, la que ni tan sols assenyala l'autor de l'acte censurable!

Però hi ha qui s'ha donat per al·ludit. "L'Associació de Premsa de Madrid defensa Inda davant les amenaces d'Iglesias de ficar-lo a la presó", titulava OK Diario, el digital del qual l'ínclit Inda és director. Amb les engonals humides per haver de transitar permanentment per les galeries més nauseabundes de les clavegueres, Inda se sent reivindicat. Bona feina, APM: ni els de l'altra APM, la de la tele i la ràdio, ho haurien guionitzat millor. Considerar que els continguts sicaris d' OK Diario són periodisme em sembla un acte de profunda generositat. Però, d'acord, la llibertat d'expressió és un bé sagrat que cal protegir, fins i tot a pesar de les pròpies excrescències que genera. Ara bé, que l'APM perdi l'oremus cada cop que ataquen mitjans claveguerils i –per citar un de molts exemples possibles– mirés cap a l'altra banda quan la policia va entrar a la redacció de Público perquè investigava el ministeri de l'Interior evidencia que hi ha un biaix ideològic. Si, a sobre, aquest biaix és en favor de subjectes com Inda, el descrèdit resulta absolut.

