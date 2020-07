TV3 ja roda la segona temporada de 'Tabús'

La segona temporada de Tabús ja està en marxa. Després de la bona rebuda que va tenir el programa aquesta primavera, amb una mitjana de 456.000 espectadors i un 17,3% de quota de pantalla (tot i que els registres van anar baixant setmana a setmana), TV3 i El Terrat ja n'han començat a rodar una segona entrega. El format, d'origen belga, s'ha adaptat a diversos països del món, però la versió catalana serà la tercera que tindrà segona temporada, només per darrere de l'original belga i la canadenca.

Segons explica la cadena, en aquesta nova etapa el programa s'endinsarà en alguns tabús que " no s’han tractat en cap de les altres adaptacions" i que són "propis de la idiosincràsia" catalana. L'espai també ha fet " una aposta per mostrar més localitzacions, més territori i paisatge, per sumar espectacularitat visual, però, sobretot, per crear dinàmiques d’interrelació entre els convidats que permetin arribar al fons de les seves experiències vitals".

David Verdaguer continuarà presentant el programa. Durant uns dies conviurà amb un grup de quatre o cinc persones que comparteixen una característica que els fa especialment vulnerables i, després d'aquesta experiència, oferirà un monòleg humorístic amb l'objectiu de trencar els tabús sobre aquell col·lectiu.