La tàctica del 'machote' (quan una enquesta no surt com volies)

La línia que separa la demoscòpia del cunyadisme pot ser fina, finíssima. Tenim enquesta a 'El Mundo', de la qual el diari extreu el titular: "La majoria veu Sánchez molt tou amb els separatistes". És a dir, una enquesta que ha preguntat al poble espanyol sobre la consistència de Sánchez, pressuposant que aquest poble espanyol comparteix una mesura més o menys homogènia sobre què significa 'dur' o 'tou', en política. Per molta ciència que aparenti, l'enquesta no queda gaire lluny de plantar-se a la barra del bar i preguntar a la parròquia si Sánchez és 'machote' o 'blandengue'.

Però és que, a sobre, la lletra menuda –o la xifra menuda– de l'enquesta va en sentit contrari al titular. El 46% aproven el trasllat de presos a Catalunya, per només el 27,8% que el rebutgen. I el 53% veuen positiu intentar resoldre el conflicte català de manera "menys combativa", mentre que només el 34% hi estan en contra. I hi ha més persones que no creuen que s'està posant en risc la unitat d'Espanya (44%) que no pas que sí que ho temen (41%). És a dir: les polítiques tenen l'aprovació general de la població, de manera que el diari s'ha de conformar a portar-ho tot plegat al terreny imprecís i emocional de si Sánchez marca prou paquet.

Mentrestant, el rotatiu no perd ocasió d'instaurar la idea de divisió, començant pel titular interior: "Espanya, dividida per la política de Sánchez amb l'independentisme". Al text parla d'una Espanya "en blanc i negre", sense matisos, de "dos blocs", de com "la unitat del 155 s'esquerda"... Evidentment, quan la recepta era xarop d'estopa i la meitat d'espanyols hi estaven en contra, ni se'ls acudia titular que la mesura resultava divisiva. Els qui separen, com els nacionalistes, com els supremacistes, com els tantes coses a la vida, i ja cansen, sempre són els altres.