Si tant patien pel Mobile, per què no se n'alegren?

Amenaçar amb la retirada del Mobile ha estat un espantall que els sospitosos habituals han sacsejat sense cap mena de rubor. L'assumpte, mentre era un núvol negre sobre les aspiracions catalanes, ocupava espais preferents a la premsa de Madrid. Ara que s'ha acabat –amb èxit– aquesta edició, l'organització ha ratificat que el congrés seguirà a Barcelona fins al 2023 com a mínim. 'La Vanguardia', per exemple, ho destacava en el seu segon mòdul de portada. Però a la premsa de Madrid, tan preocupats com estaven, ai las, no trobaven ara cap lloc per celebrar una notícia que se suposa que els hauria d'alegrar, ni que sigui penjant-hi la llufa 'Pese al Procés'. Jo només hi he trobat una referència, a 'El País', en una frase del sisè paràgraf. A la resta, silenci administratiu. Podrien haver fet, almenys, un Javier de la Rosa. És a dir, titular que el Procés posava en perill el certamen català fins al moment d'anunciar que el ratificaven gràcies als èxits d'assistència i a la normalitat de desenvolupament. Seria just aleshores quan el congrés passaria a ser el certamen espanyol.

Deu parell d'ous

De les notícies absurdes que corren per la xarxa, la palma d'aquesta setmana va per a "Un adolescent afirma que ha post 20 ous en una mica més de dos anys". Aquesta és la versió del noi i del seu pare. La resta de fonts que apareixen –fonamentalment personal sanitari de l'hospital on ha acudit el noi– tenen clar el que vostè i jo hem pensat: el noi s'introduïa els ous pel recte per expulsar-los després al centre mèdic. Tot són 'hobbies'. De fet, a la notícia s'explica que ha quedat clar –després de fer les anàlisis pertinents– que els ous són de gallina. Per tant, exactament on és la notícia? El titular és tècnicament correcte: un adolescent afirma X, de la mateixa manera que jo podria afirmar Y (i, creguin-me, la meva imaginació és fecunda). És pescaclics a ple rendiment.