Els taulèfons han matat les tauletes

Si aquest any el tió us ha cagat un smartphone nou, probablement deu haver sigut un model de pantalla grossa, d’entre 5 i 6,9 polzades. Per primera vegada, les activacions de taulèfons -en anglès phablets, a mig camí entre el telèfon i la tauleta- entre el 18 i el 25 de desembre han superat les d’aparells de mida mitjana, d’entre 3,5 i 4,9 polzades, i ja representen el 53% de tots els dispositius mòbils estrenats al món durant aquestes festes, quan l’any passat eren el 37%. Els citats telèfons mitjans han caigut del 45% del 2016 al 35% d’aquest any, mentre que ja no es venen mòbils amb pantalla petita. El creixement dels taulèfons s’ha produït en detriment de les tauletes de mida petita, que ara són només el 4% de les vendes, la meitat que fa un any. Pocs consumidors troben sentit a comprar dos aparells quan poden fer-ho gairebé tot amb un de sol.

Les xifres anteriors no han estat proporcionades per les marques d’aparells, que encara trigaran mesos a comunicar-les a les consultores de mercat. Si les tenim és gràcies a Flurry, un dels principals serveis de rastreig d’aplicacions mòbils: el seu codi, que els desenvolupadors fan servir per analitzar en temps real l’ús dels seus productes, està inclòs en més d’un milió de títols, instal·lats en 2.100 milions de dispositius de tot el món.

Les dades de Flurry referides a la setmana passada tornen a reflectir el domini de l’iPhone en les vendes nadalenques: el 44% dels dispositius mòbils activats al món durant la setmana passada van ser Apple. Samsung ven més unitats al cap de l’any, però les seves vendes estan més repartides; per això les activacions nadalenques d’aquesta marca han estat un 26% del total, un 5% més que fa un any. Molt per sota queden Huawei (5%), Xiaomi, Motorola, LG i Oppo, totes amb un 3%. Tornant als iPhones, una curiositat: el model més regalat aquest any no ha sigut cap dels nous, sinó l’iPhone 7 del 2016, seguit de l’iPhone 6 del 2014. Es veu que a la marca li funciona això de seguir venent els models antics més bé de preu.