Telecinco prepara un nou ‘reality’ amb famosos confinats

Supervivientes s’acosta al final, però la roda dels realities no deixa de girar a Telecinco: el canal de Mediaset ja treballa en un nou format d’aquest tipus per a l’estiu. Es tracta de La casa fuerte, en què competiran parelles de famosos que estaran confinats en una mansió. Segons la cadena, alguns dels duets “viuran a les seves respectives habitacions i participaran en proves diàries” per aconseguir diners que s’acumularan a la caixa forta de la cambra. Les altres parelles, en canvi, acamparan al jardí i tindran l’objectiu d’"assaltar els seus rivals per quedar-se amb la seva habitació i la seva caixa forta”. Jorge Javier Vázquez presentarà la gala dels dijous i Sonsoles Ónega la dels diumenges.

Mentrestant, Telecinco afronta un final de Supervivientes marcat pel covid-19: els concursants han abandonat Hondures aquesta setmana, però la competició no s’ha acabat. La cadena no ha precisat què passarà durant els pròxims dies, però la intenció és que els concursants passin les dues setmanes de quarantena a què s’ha de sotmetre qualsevol persona que arribi a Espanya per poder participar, després, en una gala final al plató.