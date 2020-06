El 'Telenotícies comarques' torna amb un espai del temps renovat

Després de tres mesos i mig apartat de la graella a causa de la pandèmia de coronavirus, que va obligar a reformular la programació, el Telenotícies comarques torna avui a TV3, a partir de les 14 h i amb Núria Solé al capdavant. Segons la cadena, durant les pròximes setmanes l'informatiu de proximitat "posarà l'accent en les conseqüències sanitàries i socials que ha deixat al territori el covid-19, però també en la manera com el país i la seva gent miren de recuperar la normalitat perduda".

La principal novetat, però, arribarà amb la informació meteorològica, presentada per Gemma Puig, que incorporarà noves pantalles virtuals per ensenyar les imatges que els espectadors fan arribar al programa des d'arreu del país i recorrerà a la realitat augmentada per mostrar gràficament l'estat dels embassaments, la tendència de les temperatures o els nivells de contaminació.

Fins a l'aturada pel coronavirus, el Telenotícies comarques tenia una audiència mitjana de 331.000 espectadors i un 24,6% de quota de pantalla, i era l'informatiu diari més ben valorat qualitativament pels televidents catalans, amb un 9 al panel de GfK.