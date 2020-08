Més teletreball sense deixar de veure’s les cares: la nova normalitat a la ràdio i la televisió

El periodisme va superar el repte del confinament: es van fer diaris de forma remota i programes des d'estudis i platós improvisats. Però després de la tempesta sempre arriba la calma, i molts dels periodistes que fa uns mesos estaven confinats ara han començat a tornar a les redaccions. El món dels mitjans també ha entrat en una nova normalitat que potser mai arribarà a ser com la vella: s'ha vist que teletreballar també és treballar i que les reunions de 20 persones es poden fer amb 20 pantalles. Des del punt de vista de la imatge, els espectadors s'han acostumat a veure connexions imperfectes, salpebrades d'espontanis o amb els fons de les cases particulars dels opinadors.

El resultat és que els periodistes han informat d'una manera que no creien que fos possible, qüestionant alguns factors que consideraven imprescindibles. I ja preparen les noves temporades radiofòniques i televisives sabent que hi ha el perill d'haver de tornar a la casella de sortida.

Basté: "Les reunions, per videoconferència"

Jordi Basté va fer El món a RAC1 des d'un petit estudi instal·lat al menjador de casa seva durant el confinament. Amb la nova normalitat, va poder tornar al seu "hàbitat natural" i és el que té previst continuar fent de cara a l'incert setembre. Explica que havia "trobat molt a faltar" l'estudi i el seu equip: "És un desastre treballar sol". Només destaca dos aspectes positius que ha descobert gràcies a la pandèmia: "Les reunions per videoconferència. Així t'estalvies dinars, sopars i desplaçaments. I que els col·laboradors entrin des de casa, perquè d'aquesta manera no es tallen entre ells". Ara bé, admet que prefereix tenir-los a prop encara que les tertúlies es descontrolin.

Escapa: "Treballarem molt més a distància"

Roger Escapa també tenia un estudi improvisat a casa seva. "Bon dia, són les 7, i així sona El suplement". Aquesta frase, en el tram final abans de l'aturada d'estiu, ja la va poder dir des de l'estudi de Catalunya Ràdio a la Diagonal. "He celebrat molt poder tornar-hi", explica. Tot i això, l'experiència de fer-ho des de casa ha estat més útil del que s'esperava: "A partir d'ara treballarem molt més a distància". Abans, cada dimecres tot l'equip d' El suplement ja era a la ràdio preparant el programa del cap de setmana però, a partir del setembre, "potser ja no caldrà anar-hi fins dissabte". També mantindrà, per allò de ser previsors, el petit estudi de casa seva: "És ideal en casos d'emergència".

Cuní: "Necessitem veure'ns les cares"

Josep Cuní va anar, tot i la pandèmia, cada dia a l'estudi de la SER Catalunya. Amb la nova normalitat, va poder tornar el seu equip, que estava confinat. Per al locutor, veure's les cares de nou va ser "essencial": "Aquesta és una feina presencial, un equip necessita veure's". El gran aprenentatge que extreu del confinament és valorar com mai la rutina anterior a la pandèmia. "He vist com la distància genera fredor i la proximitat, escalf", apunta. El teletreball, de moment, no té cabuda en el seu ordre del dia.

Dalmau: "Hem dit adeu a imprimir guions"

Òscar Dalmau va donar vida a La competència des del quartet de la rentadora de casa seva: "Necessitava un espai petit, on rebotés molt poc el so". Amb l'entrada de la nova normalitat, també va poder tornar a l'estudi de RAC1 per fer el tram final del xou líder dels migdies. "Havíem perdut la comunicació visual que dona ritme al programa", explica. Alguns descobriments durant la pandèmia, però, han estat positius: "Hem agafat gust a escriure tots des de casa en una mateixa plantilla de Google Drive". A partir d'aratambé seran més ecològics: "Ens hem acostumat a llegir el guió directament de les pantalles i hem dit adeu a imprimir guions. Estalviarem a la ràdio (i al planeta) un munt de tones de paper i tinta".

Ver esta publicación en Instagram La ràdio confinada @rac1oficial #technology #radioshow #LaCompetència Una publicación compartida de Òscar Andreu (@oscarandreu) el 16 Mar, 2020 a las 2:37 PDT

Roger: "Ja no és necessari quedar-se a dinar"

Durant la pandèmia, el Planta baixa de TV3 va augmentar una hora i mitja la durada del programa, els periodistes es van repartir en dues redaccions, fins i tot els presentadors s'havien de maquillar ells mateixos. "Hem adquirit habilitats a costa de picar pedra en un context complicat", descriu Maiol Roger, subdirector de l'espai. Han vist com quedar-se a dinar després de cada programa –tal com feien per preparar l'emissió de l'endemà– "ja no és necessari": "Això implica teletreballar a la tarda, i ha funcionat tan bé que ho mantindrem". Amb tot, Roger explica que treballar en aquestes condicions ha permès "automatitzar processos" que abans els costava molt de realitzar.

Riba: "S'han normalitzat les entrevistes a distància"

El FAQS de TV3 no es va aturar durant la pandèmia. "Va costar, però ho vam acabar tirant endavant", explica Tian Riba, director del programa. La nova normalitat ha permès que la majoria de convidats vagin al plató –durant el confinament només n'hi podien anar dos per programa–, però el fet que molts col·laboradors hagin hagut d'entrar per Skype els obre un nou escenari: "La gent s'ha acostumat a veure'ls aparèixer des de casa, i ara ho podrem fer sevir més". El Planta baixa també aposta per aquesta línia: "Ens agrada que vinguin al plató, però fer-ho online és econòmic. De fet, hem pogut contractar dos treballadors més gràcies a la reducció dels costos en taxis". La majoria coincideixen, doncs, que la nova normalitat dels mitjans podrà incorporar dosis de teletreball sense deixar de veure's les cares per no perdre el que fa falta per fer un periodisme proper.