La televisió es llança a ballar

Música i ball. Aquests dos elements marquen alguns dels formats internacionals més innovadors, segons ha afirmat avui la consultora The Wit en el marc del Mipcom 2018, l’aparador de la indústria televisiva que té lloc fins dijous a Canes.

Si l’any passat els 'talents' eren residuals, ara tornen a estar a l’ordre del dia. La clau és que els participants expressin les seves emocions, ja sigui a través del cant o de coreografies.

Mil maneres de ballar

Durant la sessió dedicada als nous formats, FreshTV, Virginia Mouseler, consellera delegada de The Wit, ha assenyalat fins a cinc programes diferents en què el ball és l’element central. El programa 'Dance as one', de la productora que explota internacionalment 'La Voz', Talpa Media, repta formacions de ball a competir per aconseguir la coreografia més sincronitzada. Cada actuació és filmada en 'slow motion' perquè el jurat pugui fer un escrutini exhaustiu del número i decidir quin és l’equip que ha ballat com si fos una única persona. L’espectacularitat és l'objectiu de dos programes més, 'Dance revolution', que busca el ballarí amb els moviments més sorprenents, i 'Dance to the music', en què els participants hauran de ballar sense música, només el ritme.

Ball i sentiments van de bracet a 'Dance stories' i 'Flirty dancing'. En el cas del primer, els participants han de transformar en passos de ball un discurs per a un ésser estimat. A 'Flirty Dancing' el ball es converteix en un vehicle per trobar l’amor. En cada capítol dos solters reben lliçons impartides per un ballarí, que crea una coreografia que representa la personalitat de cadascun dels participants. Posteriorment, els dos solters es troben a la pista de ball amb la intenció de seduir l’altre amb els seus moviments.

A la recerca de la parella perfecta

'Flirty dancing' no és l’únic dels formats destacats per The Wit que juga amb les il·lusions romàntiques dels espectadors. 'Forever or never', un projecte desenvolupat per Mediapro, és un 'dating show' que fa projeccions de futur per a possibles parelles. Els candidats i els pretendents tenen l’oportunitat de descobrir com seran en les futures etapes de la seva vida, quan tinguin dues o tres vegades més edat de la que tenen en el present. Si s’agraden, podran seguir al programa fins a conèixer-se amb el seu aspecte actual.

A 'Making love', en canvi, aniran més per feina: sis solters buscaran parella però abans mantindran relacions sexuals per saber si són compatibles.

Un pas més enllà en els ‘talents’

La sessió de The Wit ha demostrat que encara hi ha espai per a nous 'talents' musicals, malgrat la ja extensa representació d’aquest gènere en les televisions internacionals. El francès 'Audition secrète' és un programa pensat per a cantants no professionals que mai es presentarien a un 'talent' musical. Durant el programa, els participants, empesos per familiars i amics, es troben en una habitació en què, sense saber-ho, són valorats per productors musicals, que veuen les seves actuacions a través d’una pantalla.

El factor sorpresa també juga un paper destacat a 'The duo', un altre dels formats destacats per la consultora. En aquest espai, dues persones han de cantar juntes sense veure’s mai. No es coneixeran fins a l’actuació final, quan la cortina pujarà i descobriran qui és el seu company de duo. Finalment, el programa 'The talent project' es compromet a canviar la vida d’un cantant amateur en 100 dies.