La televisió de pagament acapara el futbol

La temporada de futbol comença aquest diumenge amb la Supercopa d’Espanya i els seguidors s’enfronten a un nou curs en què gaudir d’aquest esport en obert serà pràcticament impossible. De fet, el partit entre el Barça i el Sevilla serà un dels pocs que es podran veure sense pagar, ja que TVE serà l’encarregada de retransmetre’l, tal com va anunciar la televisió pública la setmana passada. Més enllà d’això, els seguidors del futbol hauran de passar pel sedàs del pagament.

El nou escenari té un clar guanyador, Movistar+, que ha demostrat que les retransmissions esportives són una de les claus de la seva estratègia comercial i ha jugat fort per aconseguir els drets d’emissió del màxim de competicions possibles. Per acompanyar aquesta oferta, la plataforma prepara una programació que posi en valor la informació esportiva. Ho farà amb '#Vamos', un nou espai dedicat a tots els esports que ofereix.

La Lliga i la Champions, peces cobejades

A principis d’estiu, Telefónica va demostrar que té la paella pel mànec i va anunciar l’adquisició de diferents paquets de drets d’emissió del futbol. Pel que fa a la temporada 2018-2019 de la Lliga Santander, que comença el 17 d’agost, l’oferta de Movistar+ seguirà com fins ara gràcies a l’acord amb Mediapro, propietària dels drets fins a l’estiu vinent. Així, continuarà emetent els 8 partits de Primera Divisió i el 'Partizado' de cada jornada, que sempre tindrà el Madrid o el Barça com a protagonista. Serà amb la següent temporada que les emissions de la plataforma de Telefónica es reforçaran. A partir del 2019, i fins al 2022, Movistar+ serà la propietària dels drets de la Lliga, després que al juny guanyés els dos principals lots dels vuit que se subhastaven. D’aquesta manera, la plataforma de Telefónica emetrà nou dels deu partits de cada jornada de la Lliga sense haver de recórrer a Mediapro com a proveïdor o contractar els serveis de BeIN Liga. Amb aquest nou escenari, Movistar+ emetrà els partits sota la seva pròpia marca i es quedarà amb part dels ingressos per publicitat.

En el cas de les competicions europees, el canvi serà més immediat, ja que la plataforma s’ha quedat els drets d’explotació dels partits per al mercat residencial des de la temporada que està a punt de començar i fins al 2021. Telefónica anunciava a finals de juny que havia pagat a Mediapro 1.080 milions d’euros per poder emetre els partits de la Lliga de Campions i l’Europa League. Aquest moviment té com a conseqüència que ja no es podrà veure cap partit de la màxima competició europea en obert. Fins ara, Mediapro permetia veure un partit en obert per jornada a través d’Atresmedia. Un dels pocs reductes de futbol en obert serà l’emissió d’un partit per jornada de l’Europa League, la competició en què participaran el Vila-real, el Betis i, possiblement, el Sevilla, sempre que superi la fase prèvia. Aquest és l’únic privilegi que ha conservat la companyia de Jaume Roures.

A part de la Lliga i la Champions, Movistar+ també explotarà els drets de la Segona Divisió, la Supercopa d’Europa i la Copa del Rei. Els tentacles de la plataforma també arriben fins a les lligues estrangeres: el servei de Telefónica emetrà partits de la Premier, la Bundesliga i la Ligue 1 francesa.

El paper de Vodafone i Orange

El nou escenari deixa Movistar+ en una posició hegemònica respecte a altres operadores com Vodafone i Orange, que fins ara també oferien en els seus serveis televisius el futbol. A partir d’aquesta temporada hi haurà un canvi substancial: mentre que l’operadora francesa ha arribat a un acord amb Telefónica per emetre la Lliga de Campions i l’Europa League, Vodafone ha renunciat al futbol. Durant la temporada que s’enceta aquest agost, la filial de la companyia britànica sí que emetrà els vuit partits de Primera Divisió (excepte el 'Partidazo'), els de Segona Divisió i la Copa del Rei, perquè encara està vigent l’acord amb Mediapro, propietari dels drets fins a l’estiu del 2019, però no oferirà cap partit de les competicions europees. Vodafone assegura que l’emissió del futbol no li és rendible.



La decisió de la companyia suposa un canvi de rumb en la seva estratègia comercial, ja que, si fins ara es confiava en els esports com l’esquer per caçar clients, ara prefereixen la ficció. De fet, el paquet que li oferia Telefónica incloïa sis canals diferents (Movistar Partidazo, el de la Champions, el de Fórmula 1, el de Moto GP, el de cinema i el de sèries) i Vodafone s’ha quedat únicament amb els de ficció.