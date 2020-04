7,2 milions d’abonats a la televisió de pagament espanyola

Els operadors espanyols de televisió de pagament van tancar el 2019 amb 7.211.467 abonats, la qual cosa representa un rècord històric i supera en 431.000 persones la dada de l’any anterior. Són xifres recollides per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), segons la qual Movistar+ continua sent la gran dominadora d’aquest sector, amb 4.088.000 clients, malgrat haver perdut 1.700 subscriptors durant l’últim any. Vodafone manté el segon lloc, amb 1.368.000 abonats (75.000 més que al final del 2018), i Orange completa el podi amb 675.000 (i un descens de 14.000). El creixement més important, però, s’observa en l’apartat d’”altres”, en què s’inclouen els serveis de streaming de pagament que Atresmedia i Mediaset van posar en marxa l’estiu passat: aquesta categoria va passar de 291.000 abonats a 631.000 durant el 2019.

L’informe de la CNMC no ofereix dades de plataformes estrangeres com Netflix, Amazon o HBO, que no fan públiques les seves xifres de subscriptors a l'Estat.