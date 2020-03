La temerària aposta Calviño i el suport d''El País'

260x366 Portada d'El País, 24 de març del 2020 Portada d'El País, 24 de març del 2020

El dia amb més víctimes mortals a Espanya des del començament de la crisi sanitària, El País relega el recompte a un mòdul petit de la portada i s’estima més obrir amb "Calviño prepara noves mesures de suport a la població més vulnerable". La ministra s’ha distingit per ser la més vehement contra les mesures més dures que demanen algunes autonomies o els socis de Podem. Així que es tracta d’una postura editorial evident que el diari més pròxim al PSOE li regali aquest titular, inequívocament positiu. Mentrestant, la portada de La Razón recordava que "Un informe del CSIC va alertar al gener que el virus era letal". És hora de reivindicar l’epidemiòleg Oriol Mitjà, que fa un mes precisament alertava, en un amarg espòiler, tot el que s'acostava. I exigia unes mesures que van ser contestades, per un sector de l’espanyolisme, amb la displicència i el menyspreu habituals.

En algun moment caldrà obrir el meló de la depuració de responsabilitats dels governants. Des de López Obrador, a Mèxic, animant la gent a sortir als restaurants i dient que ell ja avisaria quan cal confinar-se, fins a Boris Johnson i la seva teoria de la "immunitat del ramat", molt discutida científicament. També de Trump, recomanant una combinació de dos medicaments que resulta que augmenten el risc d’atac de cor (i que ja han causat algunes morts). D’aquí a uns mesos les hemeroteques seran una eina democràtica imprescindible.

Virologia creativa

Titular de portada a La Razón: "La maldició del 8-M. Calvo, ingressada per una infecció". És una mica com aquells titulars " por el Procés", que valien per a tot. No sabem com va contraure la infecció la vicepresidenta, però avall que fa baixada si es pot desacreditar una manifestació a la qual la dreta acostuma a sortir-ne escaldada.