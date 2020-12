La setena temporada de 'Brooklyn Nine-Nine' arriba demà a Comedy Central

El còmic cos de policia que protagonitza Brooklyn Nine-Nine aterra demà a Espanya de la mà de Comedy Central, cadena encarregada de difondre les històries de la setena temporada de la comissaria a l'Estat. Després de començar a la Fox i ser recollida per l'NBC, la divertida ficció continuarà fent riure els seus seguidors espanyols a través d'aquesta cadena de pagament.

La comèdia gira a l'entorn del detectiu Jake Peralta, un talentós detectiu de la policia de Nova York al districte 99 de Brooklyn que al mateix temps mostra un perfil una mica immadur en les qüestions personals. Ell i la resta del nodrit repartiment de la ficció són la causa que la sèrie porti tants anys en antena. Per a aquest setè lliurament, prendran importància les històries de l'Amy com a sergent, cosa que ella volia aconseguir des dels inicis de la ficció. La dificultat que tindrà per a ella donar ordres serà un tema recurrent, tal com explicava recentment en una entrevista l'actriu que li dona vida.

En els tretze episodis de la temporada també tindrà importància el paper de Jake, el nou inspector. Entre altres històries, liderarà una al·lucinant persecució per atrapar el sospitós que ha intentat assassinar un regidor de l'Ajuntament. A més, també desapareixerà cocaïna de la comissaria i hi haurà una apagada elèctrica a Brooklyn que els obligarà a treballar a les fosques.