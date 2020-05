El tercer canal que neix durant el confinament

El naixement d’un nou canal de televisió en obert és un fet bastant excepcional, però Fibracat TV serà el tercer que es posa en marxa a Catalunya en menys de tres mesos. El 16 de març, just a l’inici del confinament, es van iniciar les emissions de BOM Cine i el 27 d’abril va arrencar Teve.cat.

El primer d’aquests canals comparteix amb Fibracat TV el fet que emet a través d’una de les llicències del Grupo Godó, tot i que en el cas de BOM Cine no ho fa en règim d’arrendament: formalment, el canal continua sent titularitat d’Emissions Digitals de Catalunya (EDC), l’empresa de Godó adjudicatària de les freqüències de TDT. Malgrat això, tots els continguts els aporta BOM Cine, un canal que emet també a Madrid, Andalusia i el País Valencià, entre altres zones de l’Estat. La cadena presumeix de ser “el canal en obert que més hores de cinema emet de tota la TDT”, amb una dotzena de pel·lícules cada dia, “de tots els gèneres i èpoques”.

A Catalunya, BOM Cine va ocupar una freqüència que fins llavors emetia la programació de RAC105 TV, i ràpidament n’ha tret rendiment: durant la segona quinzena de març va marcar un 0,5% de quota de pantalla, que va pujar fins al 0,7% tant a l’abril com al maig. Això la situa molt a prop de 8TV, el canal del Grupo Godó, que en aquests tres mesos ha obtingut un 0,9%, i per davant de canals com el Super 3/33, BeMad, Disney Channel, Ten o l’Esport3. “Estem molt contents de l’acollida -reconeixen a l’ARA fonts de la cadena-. Les dades d’audiència d’aquestes primeres setmanes d’emissió ens indiquen que els espectadors de Catalunya han donat suport a la nostra aposta”. De tota manera, els responsables del canal asseguren que no s’han fixat un objectiu d’audiència per als pròxims mesos, perquè el llançament d’un canal de televisió és “una aposta de llarg recorregut”.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va autoritzar el 4 de març el “canvi d’oferta programàtica” sol·licitat per EDC per convertir aquest canal en un temàtic de cinema, però recordant a l’operador que la llei audiovisual catalana determina que com a mínim el 12,75% del temps anual d’emissió ha de correspondre a continguts en llengua catalana. De moment BOM Cine només emet pel·lícules en castellà, tot i que des de la cadena asseguren que “sempre que sigui possible” oferiran també títols en català.

Pluralitat i territori

Pel que fa a Teve.cat, emet a través de les freqüències de TDT locals que va deixar lliures El Punt Avui TV el 31 de desembre, quan va cessar les emissions. En realitat, aquestes llicències pertanyien a Canal Català, que l’any 2014 les va arrendar a Hermes Comunicacions, el grup editor d’ El Punt Avui. Ara Nicola Pedrazzoli, conseller delegat de Canal Català, les ha recuperat per posar en marxa aquest nou canal, que es pot sintonitzar al Barcelonès, el Vallès, la Selva, Osona, el Camp de Tarragona i el Segrià, entre d’altres. Pedrazzoli assegura que la seva intenció és eixamplar aquest àmbit de cobertura i arribar fins i tot a fora de Catalunya.

La cadena, que emet encara en fase de proves i no preveu tenir a punt la graella definitiva fins al setembre, recupera alguns programes i noms clau de Canal Català, com ara Carlos Fuentes i el seu espai de debat Catalunya opina, i segons Pedrazzoli el seu principal punt fort és que “vol oferir als espectadors una cosa tan simple com la pluralitat”. Segons ell, a més, partir del gener el canal farà desconnexions locals, que seran “part de la seva identitat”. Com que emet a través de freqüències locals, Teve.cat no apareix als registres d’audiència, però el seu creador fa una valoració “molt positiva” del primer mes d’emissions. En aquest sentit, afirma que el seu objectiu no és “aconseguir un share elevat” sinó “un públic fidel” que ajudi el canal a “assolir la viabilitat econòmica”.