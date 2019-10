La tercera temporada de ‘Ladybug’ arriba al canal Super3

El canal Super3 emetrà a partir d’avui els 26 capítols de la tercera temporada de la sèrie d’animació Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir. Els nous episodis s’emetran de dilluns a divendres a les 20.15, seguits d’un capítol de temporades anteriors. La producció, d’origen francès, és una de les més exitoses actualment entre el públic infantil, però, tal com va explicar l’ARA fa una setmana, a Catalunya té pràcticament el triple d’audiència a través de Disney Channel que no pas al Super3. Un dels motius que ho expliquen és que el canal privat va estrenar aquesta tercera entrega a l’abril, pocs dies després del debut a França, mentre que la televisió pública oferia fins ara episodis antics. La sèrie, ambientada a París, està protagonitzada per la Marinette, una adolescent que està enamorada d’un company de classe, l’Adrien. Tots dos tenen una vida secreta com a superherois, coneguts com a Ladybug i Gat Noir, però cap dels dos sap qui és realment l’altre.