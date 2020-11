El ‘thriller’ iraquià ‘Bagdhad Central’ s’estrena a Movistar+

La plataforma Movistar+ estrena aquest dilluns Baghdad Central, un thriller iraquià protagonitzat per l'actor Waleed Zuaiter. La minisèrie, de sis episodis, es basa en un bestseller d'Elliot Colla i relata la història de Khafaji, un expolicia iraquià que ho ha perdut tot i que lluita a diari per sobreviure al costat de la seva filla petita, que està malalta. La producció s'ubica a Bagdad el 2003, quan la ciutat està ocupada per les forces de la coalició liderada pels Estats Units. En aquest entorn desolador, el protagonista descobrirà que la seva filla gran ha portat una perillosa doble vida i col·laborarà amb les forces d'ocupació per esbrinar on s'ha amagat.

La minisèrie també compta al repartiment amb Corey Stoll, que interpreta el capità de la policia militar nord-americana, i Bertie Carvel, que encarna un exoficial de Scotland Yard instal·lat a Bagdad. Considerada una de les sèries destacades d'aquests últims mesos pels mitjans nord-americans, la producció reflexiona sobre la reconstrucció occidental de l'Iraq i la influència de les potències estrangeres al país.