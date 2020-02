Absolen Toni Albà pels tuits contra la jutge Lamela, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

L'actor Toni Albà ha sigut absolt del delicte d'injúries que se li havia imputat arran de diverses piulades referides a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela (que va dictar les ordres de presó provisional contra els Jordis i els exmembres del Govern), a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. El mateix Albà ha fet saber a través de Twitter que el seu advocat li havia notificat la decisió judicial.

El meu advocat @Sergiblazquezq de @DretsCat m’acaba de notificar la SENTÈNCIA ABSOLUTÒRIA per la causa d’injúries contra la jutgessa Lamela, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

SEGUIM!!! — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) February 6, 2020

L'origen de la causa es trobava en diversos tuits que l'actor va publicar l'octubre del 2017. El dia 3 va retuitejar una fotografia que agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'havien fet al port de Barcelona després de la seva violenta actuació durant el referèndum de l'1-O, i ho va comparar amb la pel·lícula El hundimiento, que narra la caiguda del règim nazi.

Sobre Lamela, va publicar diversos missatges que feien jocs de paraules amb el seu cognom.

"Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela...lame la mierda y te quedarás a gusto!" — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) October 16, 2017

La vaca lame la hierba.

El perro lame la mano.

Rivera le lame a Mariano.

Y la jueza lame la mierda. — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) October 19, 2017

Els fets van ser denunciats per la brigada d'informació de Barcelona de la Policia Nacional, i el gener de l'any passat Albà va haver de declarar com a investigat davant del jutge d'instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú. Finalment, però, ha quedat absolt.

L'any passat, Toni Albà va ser apartat del Polònia arran d' una altra polèmica per diverses piulades que havia fet contra l'aleshores líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas. La productora del programa de TV3, Minoria Absoluta, va anunciar que l'apartava temporalment, però poc després ell mateix va decidir que no hi tornaria a participar.