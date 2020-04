Toni Clapés tornarà a presentar el 'Versió RAC1' a partir de dilluns

Toni Clapés tornarà a la ràdio dilluns. El presentador del Versió RAC1 tornarà a agafar les regnes de l'espai després de gairebé set mesos d'absència, durant els quals s'ha estat tractant d'un limfoma, segons ha revelat aquesta tarda al seu programa, en una conversa amb Marc Serra, que l'ha substituït durant la baixa.

Clapés ha explicat que ha superat la fase més complicada de la malaltia, però en diversos moments de la conversa ha remarcat que encara té càncer. "He passat un tràngol, però els que tenim càncer sabem que pots superar una batalla, però no la guerra. La meva guerra va per llarg", ha dit.

El periodista ha explicat que li van diagnosticar la malaltia el primer dimecres de la temporada, el dia 4 de setembre. "Jo estava convençut que seria qualsevol tonteria, i primer no m'ho acabava de creure", ha reconegut el periodista. A partir de llavors, ha dit, es va haver de sotmetre a "una sèrie de proves" per determinar quin tipus de limfoma patia, i això el va obligar a fer "alguns parèntesis" en el programa, tot i que el continuava presentant. "Una d'aquestes biòpsies en un gangli es va complicar, i quan van tenir el resultat em van dir que no calia que tornés al programa, perquè començaríem la químio", ha recordat. I, en referència a l'equip del programa, ha afegit: "No vaig tenir temps ni d'acomiadar-me de vosaltres: l'última reunió va ser un dijous, us vaig dir que m'havien de treure un gangli i ja no vaig tornar".

Clapés va deixar de presentar el Versió el 17 de setembre, i el 9 d'octubre va explicar en un tuit que la seva "prioritat" era la salut i que esperava poder tornar "després d'uns mesos de tractament". Fins ara, però, no ha precisat quina malaltia patia. "Soc molt reticent a donar a conèixer la meva vida privada. Vaig pensar que la gent no n'havia de fer res, del que tenia. Ho explico ara per si puc ajudar algú d'alguna manera", ha argumentat.

Després d’un seguit de proves amb els excel.lents professionals de @hospitalclinic la meva prioritat ara és la salut. Espero poder tornar a ser amb vosaltres després d’uns mesos de tractament. Gràcies pels vostres missatges d’estima i suport. Jo també us trobo a faltar. — antoni clapés casals (@toniclapes) October 9, 2019

El presentador del Versió RAC1 també ha volgut agrair les mostres de suport que ha rebut durant la seva absència. "Vull subratllar que m'he sentit infinitament estimat. M'he refet amb l'amor que m'ha arribat a través de l'equip, de RAC1 i evidentment de la brutal estimació de la gent. M'he adonat que soc una persona molt estimada, i ho vull agrair", ha dit. També ha traslladat la seva felicitació i "agraïment infinit" a l'equip del Versió, per haver-se fet càrrec del programa sense ell "d'un dia per l'altre" i, segons ha dit, sense que es notés la seva absència.

"Hi va haver una època que no us vaig escoltar gaire, perquè necessitava distància. En algun moment m'he angoixat de no poder participar-hi i m'he distanciat de tot", ha reconegut Clapés. Tot i així, assegura que va aconseguir "posar el limfoma en un calaix i pensar-hi només en moments determinats". "He gaudit de moltíssimes coses, com el fet d'anar a dinar. Faig el programa des del 1998: poder anar a dinar amb un amic i no tenir pressa [per començar el programa a les 16 h] és extraordinari", ha explicat. També assegura que, tot i que manté el seu caràcter "rondinaire", ara es pren les coses "d'una altra manera". "Canvies el paràmetre de la gravetat de les coses. En això potser sí que he canviat", ha conclòs.