Toni Soler, Jair Domínguez i Magí Garcia, citats a declarar pel gag dels Mossos a l''Està passant'

El titular del jutjat d'instrucció número 7 de Sant Feliu de Llobregat ha citat a declarar Toni Soler, Jair Domínguez i Magí Garcia el dia 24 de març a les 10 h. Tots tres hauran de comparèixer en qualitat d'investigats davant del magistrat que s'encarrega del cas del polèmic gag del programa de TV3 Està passant en què es van comparar els Mossos d'Esquadra amb gossos.

El jutge va obrir diligències contra el presentador del programa i dos dels seus col·laboradors arran de la denúncia que la Fiscalia de Barcelona va presentar, a principis de febrer, per un presumpte delicte contra les institucions de l'Estat. Els fets, però, ja havien sigut denunciats anteriorment per la Trisindical dels Mossos i el sindicat de funcionaris CSIF, que hi veien un delicte d'odi i d'injúries a funcionaris públics amb publicitat.

El gag en qüestió [que es pot veure a partir del minut 34 del vídeo] es va emetre el 16 d'octubre de l'any passat, dos dies després que es fes pública la sentència del judici del Procés i que comencessin les protestes ciutadanes que van degenerar en enfrontaments entre manifestants i policies a Barcelona i en altres punts del país.

En la seva secció, Magí Garcia va mostrar la imatge d'un buldog amb gorra de policia i una altra en què el gos portava un casc antiavalots i una pistola de foam, i va ironitzar: " Tu creus que aquest gos hi és per protegir-te, però potser et borda, et mossega o, encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma". També va fer referència al fet que, durant els enfrontaments amb la policia, alguns manifestants van perdre un ull a causa de l'impacte de pilotes de goma. "Q ui li torna l'ull a un nano de 22 anys? ¿E ls putos gossos aquests de merda?", es va preguntar Garcia, i va afegir: "Perquè la culpa no és seva [dels gossos], realment. ¿La culpa de qui és? Dels amos". En aquest moment, va mostrar una fotografia del conseller d'Interior, Miquel Buch. "No sé si s'ha entès la metàfora", va concloure el col·laborador.

La resposta del programa

En @soler_toni té un missatge en referència a la denúncia que alguns sindicats dels mossos d’esquadra han presentat contra #EstàPassantTV3



▶️ https://t.co/OnITPfjn3u pic.twitter.com/73HLevD3Va — Està passant (@estapassanttv3) October 24, 2019

Després que es fessin públiques les primeres denúncies, Toni Soler va fer referència a la polèmica durant una altra edició del programa, en què va argumentar que el gag era "un contingut humorístic" i que s'havia de "tractar com a tal i no fora de context". "A més, defensarem aquí i on calgui, si cal davant del jutge, la nostra llibertat d'expressió", va advertir, i va demanar disculpes "molt sincerament" als agents dels Mossos d'Esquadra que s'haguessin sentit ofesos. Amb tot, Soler va recordar que aquells dies hi havia "molta gent a Catalunya" que no estava "només ofesa", sinó també "ferida, maltractada, hospitalitzada o detinguda en circumstàncies estranyes pels cossos policials" que també estaven "esperant disculpes". "Que cadascú faci el que cregui que hagi de fer", va sentenciar.

Però aquesta no va ser l'única resposta que el programa va donar a les denúncies: l'endemà que la Fiscalia portés el cas als tribunals, l' Està passant va començar amb tres gossos al plató, que comentaven la situació amb les veus de Soler, Domínguez i Garcia.