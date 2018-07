260x366 La trampa d'HazteOir per afavorir Casado en la pugna pel PP La trampa d'HazteOir per afavorir Casado en la pugna pel PP

Nova pàgina de publicitat pagada per HazteOir a 'El Mundo' fent campanya a favor de Pablo Casado com a futur líder del PP. L'anunci es titula "Guia de vot" i compara presumptament els diferents posicionaments de Casado i Soraya Sáenz de Santamaría. Sota la foto de cada candidat hi ha tres caselles –unitat d'Espanya, vida i família–, i de cada candidat en fan una valoració en aquests àmbits: si aproven, signe de 'vist' i fons de color verd; si suspenen, creueta i fons vermell; si no ho tenen clar, color groc. Tot molt fàcil, per bé que jo suggeriria substituir el símbol de 'vist' per un aguilot de bandera franquista, per a més claredat i coherència amb l'aroma que desprèn aquesta entitat pagana ("pagana" de l'anunci, s'entén).

El cas és que Casado aprova l'apartat "família" i ho justifiquen rescatant una frase seva pronunciada l'any 2005, en una entrevista a 'Abc'. "Crec que el matrimoni és la unió entre un home i una dona". Mentrestant, a Soraya li planten un groc en aquest tema, justificat amb una frase recollida per 'El País' el 2008: "El matrimoni homosexual ha sigut el punt de discussió. Veig que aquesta igualtat i plenitud de drets civils és el que ha de primar". Però si anem a buscar la font original, veiem que Casado va fer una resposta més llarga i que, immediatament de la qüestió semàntica, afegia: "No estaré en contra que dues persones del mateix sexe comparteixin la vida i tinguin els mateixos drets que tots els altres". Que és exactament el mateix que suggeria la seva rival. De fet, que suspenguin l'exvicepresidenta en 'Unitat d'Espanya' ja hauria de generar uns quants "ehem" a qualsevol lector suspicaç. Suposo que HazteOir sospira perquè Casado sigui el nou Fraga, que negava el dret d'adopció a les parelles homosexuals perquè no hi havia manera de saber "com viurien aquests nois amb pares que tenen aficions estranyes".