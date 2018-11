Un 'lost in translation' arregla la crisi de Gibraltar (una estona)

260x366 larazon2311 larazon2311

Imaginin Liechtenstein. Imaginin ara el 4% de Liechtenstein: a això equivalen els 6,8 quilòmetres quadrats de Gibraltar que avui copen les portades. Perquè després diguin que els símbols no importen i invoquin el mantra aquell dels-problemes-que-interessen-a-la-gent. L''Abc' arribava al quiosc fent el ploramiques: "May i la UE marginen Espanya". Hi ha un antieuropeisme latent, al diari conservador, exacerbat d'ençà que Europa desacredita la justícia espanyola per les actuacions contra els líders del Procés. 'La Razón', en canvi, ho aprofitava per carregar aquest fracàs diplomàtic a les espatlles del president espanyol: "Brussel·les menysté Sánchez i el deixa sense veto sobre Gibraltar". Com si el destí del Penyal no estigués ferrenyament marcat des del Regne Unit, al marge de qui governi a Espanya.

El més interessant, però, ha passat a la xarxa. Una mala traducció d'una entrevista concedida per Fabian Picardo, ministre principal de Gibraltar, ha fet que es publiqués la notícia d'un acord del Penyal amb Espanya. Es podia veure, per exemple, en una notícia no firmada a 'El Periódico' o una altra firmada per l'agència Reuters a 'El Mundo'. La immediatesa ha jugat una mala passada: Picardo el que deia és que a Espanya no li cal veto per fer seure Gibraltar a la taula de negociació. I l'acord al qual es referia el polític no era el tractat de sortida del Regne Unit de la Unió Europa (un document encara discutit per Espanya) sinó quatre memoràndums i un acord fiscal signat per Madrid i Londres que haurien de suavitzar la sortida de la roca de la UE (en contra de la voluntat dels gibraltarenys, que preferirien quedar-s'hi). En tot cas, una nova prova de com la pressa, en periodisme, sol ser mala consellera. Això sí: ni que sigui per un moment, arregla crisis diplomàtiques amb desimbolta i esplendorosa alegria.