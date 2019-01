Els treballadors de Betevé responen Sergi Vicente i defensen l'equiparació de retribucions

El comitè d'empresa de Betevé ha volgut respondre el director del canal, Sergi Vicente, per algunes de les declaracions que efectuava en el marc d'una entrevista publicada diumenge a l'ARA. En concret, critiquen que l'executiu cités la judicialització que viu el canal arran de les denúncies interposades pels treballadors que han estat internalitzats –després d'anys de treballar mitjançant productores en règim de cessió il·legal– i que ara reclamen l'actualització de les seves condicions laborals. "La situació judicial suposa un factor agreujant a tenir en compte, però no ha de servir com a cortina de fum per tapar les reivindicacions del manifest. Lamentem que el director Sergi Vicente no faci cap autocrítica sobre els neguits manifestats pels seus treballadors", expliquen en el comunicat.

Pel que fa als salaris en discussió, recorden que "el sous que estan marcant les sentències judicials són una equiparació a les retribucions que perceben els treballadors públics municipals de l’Ajuntament de Barcelona" i critiquen que Vicente les consideri "altes". A més, consideren que, tot i la internalització de 173 persones, l'operació ha quedat a mitges, ja que, al seu parer, no inclou "tothom que fa Betevé" i, en no compartir les condicions laborals de la resta de l'administració municipal, "classifica [els internalitzats] com a treballadors de segona categoria dins la mateixa empresa sense un conveni que reguli la situació i sense predisposició a la seva redacció immediata".