Els treballadors del diari 'Sport' inicien aquest dimecres una vaga indefinida

L'assemblea de treballadors del diari 'Sport' ha aprovat dur a terme a partir d'aquest dimecres una vaga indefinida per protestar contra l'ERO que vol tirar endavant el grup Zeta, l'empresa editora del rotatiu, i que suposarà l'acomiadament de 35 treballadors, un 42% dels 83 empleats que formen actualment la plantilla del diari.

El comitè d'empresa qualifica l'ERO de "salvatge" i considera que, si s'acaba aplicant, suposaria a la pràctica la fi del diari. Els treballadors lamenten la poca predisposició que, a parer seu, ha demostrat l'empresa a l'hora de negociar per arribar a un acord. Fonts del comitè han explicat a l'ARA que en les reunions mantingudes durant els últims dies la plantilla va oferir a l'empresa "retirar els processos judicials" oberts arran del conflicte laboral i "mantenir la rebaixa actual del 8% del salari durant 3 anys" a canvi de mantenir tots els llocs de treball.

L'empresa, però, "no va acceptar cap reducció salarial" i, segons el comitè, l'únic que va proposar van ser acomiadaments amb una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un màxim de 15 mensualitats. Els treballadors es queixen que les condicions són pitjors que les que Zeta va plantejar a la plantilla d''El Periódico', editat pel mateix grup: en aquest cas s'oferien 26 dies per any treballat i un màxim de 16 mensualitats.

Els treballadors de l''Sport' ja havien dut a terme una sèrie d'aturades parcials, d'una hora al dia, entre el 29 de novembre i el 5 de desembre, amb l'objectiu de pressionar l'empresa perquè retirés l'ERO, i havien advertit que es plantejaven convertir la vaga en indefinida si Zeta no acceptava les seves condicions.

Al maig, la plantilla del diari esportiu ja havia fet dos dies de vaga -a 'El Periódico van ser tres- per protestar contra la voluntat de l'empresa de rebaixar els salaris un 21%. Un laude arbitral va decidir llavors fixar la rebaixa en un 8%, la mateixa que ja s'aplicava des del 2014 i que estava previst que s'acabés el març d'aquest any. Aquesta decisió va motivar, però, que Zeta posés l'ERO sobre la taula.