Els treballadors de TV3 desconvoquen les vagues parcials d'aquesta setmana

El comitè d'empresa de TV3 ha desconvocat les aturades d'una hora que havia previst per a aquesta setmana, i que havien d'afectar els Telenotícies. Segons ha explicat a l'ARA la presidenta de l'organisme, Roser Mercadé, sí que es mantenen, de moment, les vagues previstes per a la primera setmana de febrer, que han d'afectar l'edició del vespre de l'informatiu dels dies 3 i 5, i la del migdia dels dies 4 i 6. Divendres, el comitè ja havia anunciat que es desconvocaven les dues primeres aturades, que s'havien de fer aquest dilluns i dimarts, i ara hi ha afegit també les de dimecres, dijous i dissabte.

• Desconvocades les vagues de dilluns 20 i dimarts 21.

• Les Assemblees es traslladen a dimecres 22.

• El calendari de vagues d’una hora que es manté a partir del dimecres 22.

📜 a continuació els detalls 👇🏽 pic.twitter.com/kB8imdWcbk — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) January 16, 2020

Al desembre, els comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio van tancar un preacord amb la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per recuperar la jornada de 35 hores a partir d'aquest mes i per resoldre altres conflictes relacionats amb la plantilla dels mitjans públics. Aquest pacte, però, quedava supeditat a l'aprovació per part del Govern, i els treballadors van preconvocar les aturades com a mesura de pressió per garantir que l'executiu li donaria llum verda.

De moment això no s'ha produït, però, segons Mercadé, el Govern s'ha mostrat predisposat a "desencallar la situació". Per aquest motiu s'ha anul·lat la primera tongada d'aturades, però es manté encara la segona. "Sabem que segurament sí que es complirà, però volem verificar-ho, perquè fa un any també pensàvem que s'havia desbloquejat i vam tenir una molt mala experiència, perquè van trigar quatre mesos a aplicar-ho", explica la presidenta del comitè de TV3. "Ara sembla que no passarà, però volem estar atents a com evoluciona", afegeix.

A banda de recuperar la jornada laboral de 35 hores, l'acord també preveu mesures de rejoveniment de la plantilla mitjançant jubilacions parcials amb contractes de relleu, garanteix les contractacions temporals necessàries per cobrir baixes o pics de feina (que l'any passat van quedar aturades a partir del setembre) i regula la situació dels treballadors amb contractes indefinits no fixos. Durant les setmanes prèvies a la signatura d'aquest preacord, els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio ja havien dut a terme algunes aturades parcials (en aquell cas, d'entre 10 i 15 minuts) com a mesura de protesta.