Els treballadors de TV3 estudien denunciar Albiol per delicte d’odi

La plantilla de TV3 es planteja querellar-se contra Xavier García Albiol per un possible delicte d’odi després que el candidat del PP a la Generalitat de Catalunya assegurés divendres, en un acte de precampanya a Cerdanyola del Vallès, que una de les propostes del seu partit és tancar la televisió pública i “tornar-la a obrir amb gent normal, que sigui plural”. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals també ha posat en coneixement dels seus serveis jurídics les declaracions i decidirà quines accions emprendre un cop s’hagi valorat legalment el cas.

Segons ha detallat el comitè d’empresa de TV3 en conversa amb l’ARA, els seus advocats estan estudiant si les paraules d’Albiol constitueixen un delicte, i a partir de dilluns la plantilla decidirà possibles accions judicials. Tot i que no ha fet una disculpa formal, ahir Albiol assegurava que l’expressió “normal” no té cap connotació personal sobre els treballadors de TV3 i que la polèmica al voltant de les seves paraules es deu a un malentès. Roser Mercadé, presidenta del comitè d’empresa de TV3, assegurava que, més enllà de matisacions, la plantilla de la televisió pública exigia una rectificació. “En cas que això no es produís, presentaríem una querella per injúries i delicte d’odi”, va assegurar Mercadé.

Treballar sota pressió

Per a Mercadé, les paraules pronunciades divendres pel polític són “clarament ofensives i injurioses” i una mostra d’“irresponsabilitat” que té un impacte directe en el dia a dia laboral dels treballadors de TV3 en assenyalar-los “com un objectiu a abatre”. En aquest sentit, Mercadé va recordar que cada dia es troben amb més dificultats per informar sobre la situació política de Catalunya. Els problemes per cobrir la precampanya i la campanya electoral no els pateix exclusivament TV3, ja que, tal com va recordar Mercadé, és una situació comuna en tots els mitjans. “Actualment estem excessivament en el punt de mira, els mitjans no hem d’estar en el centre de la campanya”, va detallar la presidenta del comitè, que va afegir que “TV3 no pot estar a la diana de totes les baralles”.

Per la seva banda, el comitè professional de TV3 va assegurar que les paraules d’Albiol són un atac “que sembla voler degradar tot un col·lectiu de treballadors” i fomenten “l’hostilitat contra un grup de persones”. A més, recorden que els equips de TV3 han patit insults i agressions “en entorns gens aliens al Partit Popular”. La Crida per la Democràcia també va sortir en defensa de la televisió pública assegurant que “la gent normal sempre ha estat a TV3, perquè tots som TV3”.

Més enllà de l’amenaça directa de tancament de la cadena i l’atac a la professionalitat dels treballadors, Albiol també va detallar que és partidari de limitar “de manera molt clara” les subvencions que rep TV3. Segons el polític, la televisió pública “és una màquina de generar independentistes”. “A TV3 hi ha d’haver un canvi de dalt a baix, perquè és impresentable el que està fent aquesta televisió amb els diners de tots els catalans”, va rematar Albiol en referència a la programació de la cadena.

En el punt de mira

Els mitjans públics catalans estan en el punt de mira des de l’anunci de l’aplicació de l’article 155, que en un principi incloïa la intervenció directa de TV3, Catalunya Ràdio i l’ACN. Tot i que finalment no va ser així, ja que el PP va acceptar retirar aquest punt del text del 155, la posada en marxa de l’article sí que ha tingut conseqüències indirectes a TV3, segons explica Mercadé. “A cada ocasió possible, el Partit Popular i Ciutadans plantegen qüestions a la Junta Electoral relatives a TV3”, es queixa la presidenta del comité en al·lusió, per exemple, a la petició que el PPC va presentar a l’òrgan perquè TV3 no pogués retransmetre la manifestació de l’11de novembre que, amb el lema “Llibertat presos polítics. Som República”, reclamava la sortida de presó dels presidents d’Òmnium Cultural i l’ANC, així com també dels membres del Govern. En aquell moment, el partit demanava la prohibició de la transmissió en considerar que es produïa en període de convocatòria electoral, però la Junta no li va donar la raó. En canvi, el PP no va acudir a l’òrgan quan TV3 va programar un especial informatiu similar per cobrir la manifestació unionista, celebrada dues setmanes abans.

L’última petició presentada a la Junta Electoral se centrava en les expressions amb què els mitjans de la CCMA s’han de referir al Govern de Puigdemont. Dimarts, Ciutadans va presentar una denúncia perquè TV3 i Catalunya Ràdio no fessin servir expressions referides a l’exili, petició que l’òrgan va aprovar en considerar que aquesta denominació vulnera el principi de neutralitat informativa recollit a l’article 66de la llei electoral.

Els atacs contra TV3 també han arribat d’alguns opinadors que han participat en tertúlies de la cadena. Joan López Alegre i Nacho Martín Blanco van anunciar a l’octubre que no col·laborarien més als espais dels mitjans públics perquè els consideraven “un circ de l’odi”. Tot i així, el 21 de novembre Martín Blanco tornava a la televisió pública com a membre de la candidatura de Ciutadans.

Malgrat la desconfiança dels partits unionistes cap a la cadena pública, TV3 ha sigut líder d’audiència tant al setembre (13% de share ) com a l’octubre, quan va aconseguir un 17,5%, la seva millor dada dels últims deu anys.