Els treballadors de TV3 inicien una sèrie d'aturades per reclamar la jornada de 35 hores

Els treballadors de TV3 han iniciat aquest dilluns una sèrie d'aturades de 30 minuts per exigir el retorn a la jornada laboral de 35 hores setmanals, una condició prevista al conveni col·lectiu de la televisió pública des del 1990, però que fa sis anys que no s'està complint perquè, segons defensa la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), els pressupostos de l'Estat no ho permeten.

Aquest dilluns la programació de TV3 i la resta de canals de televisió de la CCMA s'ha aturat entre les 8.00 i les 8.30. Aquesta setmana no hi ha programades més alteracions, però la previsió és que n'hi hagi de noves la setmana que ve: les noves aturades es faran de dilluns a divendres, de 8.00 a 8.30 i de 21.30 a 22.00. En un comunicat, el comitè d'empresa adverteix, a més, que treballa en "noves mobilitzacions per portar a la pràctica" el "dret" dels empleats de la cadena a la jornada de 35 hores.

Segons va explicar la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, en la seva compareixença al Parlament el 19 d'octubre, "la voluntat de la direcció de la Corporació i del consell de govern seria la de recuperar la jornada establerta en el conveni col·lectiu", però per fer això cal "l'autorització" de la Generalitat, que no està autoritzada a donar aquest permís. La llei de pressupostos de l'Estat estableix que només les administracions que durant l'any passat haguessin complert els objectius d'estabilitat pressupostària tenen dret a autoritzar la reducció de la jornada laboral del sector públic per sota de les 37,5 hores, però Catalunya no va complir aquesta condició.

Malgrat això, els professionals de TV3 argumenten que l'incompliment d'aquests objectius "no és imputable" als treballadors públics. "No acceptem que la responsabilitat de la direcció de la CCMA i del Govern en el dèficit es converteixi en un càstig contra els treballadors que suportem la jornada allargada des de fa 6 anys", diu el comitè, que exigeix a la direcció de la Corporació que "assumeixi la seva responsabilitat en la negociació col·lectiva i que compleixi els acords que signa o que plegui immediatament".