Els treballadors de La Xarxa faran vaga

L'assemblea de treballadors de La Xarxa ha aprovat la convocatòria d'una vaga que té com a objectiu "r edreçar la gestió de l’empresa i blindar el futur laboral" de tots els empleats, segons ha anunciat el comitè d'empresa a través de Twitter. De moment no s'han fet públics els detalls de la convocatòria.

La mesura arriba després d'uns dies de molta tensió entre la plantilla i la direcció de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), que depèn de la Diputació de Barcelona i que agrupa ràdios i televisions locals d'arreu de Catalunya. Dimarts el comitè i el consell professional van emetre un comunicat conjunt en què exigien "la dimissió o la destitució" del conseller delegat de la XAL, Francesc Pena, i en què ja avançaven que prendrien "les mesures legals i de pressió pertinents".

Segons els treballadors, Pena hauria "creuat una línia vermella" al "coaccionar una treballadora" amb la rescissió del seu contracte "per no acceptar un canvi de funcions que no correspon al seu perfil professional". "No volem tolerar el seu menyspreu professional, laboral i personal cap als treballadors", afegien els empleats en referència a Pena, i asseguraven que havien "perdut totalment la confiança" en la direcció de l'empresa.