Les noves Tres Bessones seran nenes "empoderades"

Més actives, empoderades i amb telèfon mòbil. Així seran Les tres bessones –l'Anna, la Teresa i l'Helena– en la nova versió que en prepara Brutal Media. "S'han posat al dia, no només de disseny sinó també de continguts. La nostra idea és continuar revisant els contes clàssics però amb unes bessones molt diferents", ha explicat avui a El matí de Catalunya Ràdio Raimon Masllorens, productor executiu de Brutal Media. La sèrie, que ja compta amb tots els guions nous, està en fase de recerca de finançament, motiu pel qual encara trigarà a estrenar-se.

Sobre el motiu de l'èxit continu de Les tres bessones, Roser Capdevila, creadora dels personatges, assegura que la clau està en els temes que han tractat tant els llibres com la sèrie d'animació. "Estan molt ben cuidats i, al mateix temps, són divertits. Per a mi això és molt important, perquè els nens necessiten coses divertides però dignes, no se'ls pot donar qualsevol cosa", ha explicat Capdevila, que ha assegurat que supervisarà el projecte, tot i tenir problemes de visió. "He dit prou d'estar-me a casa i això encara ho puc fer, estar-hi a sobre", ha confessat.

Després de vint anys, les Tres Bessones tindran una segona vida televisiva amb noves aventures per a una nova generació. Un projecte que ens endinsa per primer cop en el món de l’animació i que ens fa profundament feliços fer-ho de la mà de les mítiques bessones 💙💗💚 pic.twitter.com/HkFuQ5UayF — Brutal Media (@brutalmedia) October 5, 2020

Com a la primera versió, les tres germanes no tindran una edat concreta, tot i que continuaran sent nenes. Masllorens diu que la sèrie d'animació estarà dirigida al mateix públic que la primera, infants de 3 a 8 anys, tot i que el to canviarà una mica per adaptar-se a les nenes i nens actuals. "En aquest moment, les nenes de 7 o 8 anys no tenen res a veure amb les de fa vint-i-cinc anys", ha explicat Masllorens, que ha indicat que el paper d'herois no serà exclusiu dels personatges masculins.

La nova versió de Les tres bessones és el primer projecte d'animació de Brutal Media i per aquest motiu la productora ha decidit associar-se amb noms reconeguts del sector, com ara el de Jordi Gasull, autor de pel·lícules d'animació com Les aventures de Tadeu Jones i Atrapa la bandera , que encapçalarà l'equip de guionistes.

Roser Capdevila va crear Les tres bessones l'any 1983 inspirant-se en les seves tres filles, l'Anna, la Teresa i l'Helena, nascudes el 1969. Després d'haver protagonitzat diverses col·leccions de contes, els personatges van fer el salt a la televisió el 1997 en una sèrie coproduïda per la productora Cromosoma i TV3 que va tenir 104 capítols, fins que es va acabar el 2003. Deu anys més tard, Cromosoma va entrar en concurs de creditors i va desaparèixer i el 2017, després d'un llarg litigi, Capdevila va recuperar la propietat de Les tres bessones, la qual la productora havia intentat conservar.

Tal com recordava avui Masllorens, la sèrie es va vendre a 160 països i es va traduir a 35 idiomes. La intenció de Brutal Media és que la nova producció no es limiti només a la televisió i pugui estar disponible també en plataformes o altres suports.