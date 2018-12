Un trimestre televisiu que no passarà a la història

L’últim trimestre del 2018 difícilment passarà a la història de la televisió, ni a Catalunya ni a Espanya. No es pot dir que hagin estat uns mesos nefastos, però les xifres demostren que la majoria de les estrenes del primer tram de la temporada no han convençut els espectadors, i que en general les cadenes han hagut de confiar més en els formats ja coneguts que en les novetats. Evidentment hi ha excepcions notables, com els èxits d ’Els meus pares o de Vivir sin permiso, però també s’han vist fracassos sense pal·liatius, com els d’ El continental o El got d’aigua.

TV3

Nierga i els Òscars triomfen, però els concursos punxen

TV3 va obrir la temporada prematurament (encara no s’havia acabat l’agost) amb una alegria: l’èxit de La catedral del mar, que tot i haver-se pogut veure poques setmanes abans per Antena 3 va aconseguir de mitjana 492.000 espectadors, amb una quota de pantalla del 19,4%. La pública, però, no va poder repetir aquells bons registres amb l’altra aposta de ficció del trimestre, Si no t’hagués conegut, que es va quedar amb un insuficient 11,2% de quota mitjana. La sèrie creada per Sergi Belbel havia generat una gran expectativa, com ho demostra el fet que es va estrenar per sobre del 17%, però ràpidament es va desinflar i la resta d’episodis no van arribar a la mitjana del canal, que s’ha situat en un 14,1% des del setembre fins ara.

De totes maneres, les principals decepcions per a TV3 han estat els dos concursos que ha estrenat durant els últims mesos. El got d’aigua no va aconseguir fer-se un lloc al prime time dels diumenges, i la cadena el va acabar enviant a la mitjanit, en què es va acomiadar amb una mitjana del 5,6% de share. I Atrapa’m si pots no ha pogut reproduir la bona rebuda que havia tingut el format en altres canals autonòmics i, de moment, se situa en un 7,7%. En benefici d’aquest programa cal matisar que s’emet els vespres dels caps de setmana, una franja especialment complicada per a TV3: Ja t’ho faràs, que ocupava el mateix horari fins a finals de novembre, hi obtenia un 7,2%, i va aguantar en antena gairebé cinc anys.

Les bones notícies per a la cadena han arribat sobretot de l’àmbit de l’entreteniment: el nou programa de Gemma Nierga, Els meus pares, va tancar la primera temporada amb un 17,7% de share que li ha garantit la renovació. La nit dels Òscars, per la seva banda, frega de moment el 20%: després d’una estrena fulgurant, la segona setmana va patir un sotrac, però des de llavors no ha deixat de créixer. No li han anat tan bé les coses a Natura sàvia, que es va estrenar amb molta força però s’ha acabat estabilitzant a l’entorn del 10% de quota.

Pel que fa als espais ja coneguts, tant El foraster com Cases d’algú i Quatre gats han anat de baixa respecte a les temporades anteriors. El programa de Quim Masferrer, però, ha marcat un 20% que el segueix convertint en un dels valors més segurs de TV3, mentre que els altres dos han quedat una mica per sota de la mitjana del canal.

Telecinco

‘Gran Hermano’ respon als que ja l’havien enterrat

Gran Hermano havia fet la temporada passada el seu mínim històric, amb un 14,3% de quota de pantalla a Espanya (una xifra que seria positiva per a pràcticament qualsevol format però no per a un que s’havia acostumat a moure’s per sobre del 20%). A Telecinco, però, no li va tremolar la mà a l’hora d’estrenar-ne una nova temporada, en aquest cas de la versió amb famosos, i el reality per excel·lència ho ha aprofitat per deixar ben clar que encara no ha dit, ni de bon tros, l’última paraula: la sisena edició de Gran Hermano VIP va obtenir un impressionant 29,7%, només dues dècimes per sota del seu màxim històric, i ha liderat de forma indiscutible el prime time dels dijous a Espanya.

L’altra bona notícia per al canal de Mediaset ha sigut la gran acollida que ha tingut la sèrie Vivir sin permiso, que ha marcat un 19%, 4,6 punts per sobre de la mitjana de la cadena, que se situa en el 14,4%. En canvi, la segona part de La verdad no ha pogut mantenir els registres (ja no especialment bons) de la primera, emesa abans de l’estiu, i s’ha quedat amb un 11,7%. Mentrestant, l’intent de donar un nou impuls al programa de Bertín Osborne transformant-lo en Mi casa es la vuestra tampoc no ha estat reeixit: el format, que fa només dos anys superava el 18% de share, se situa ara en el 12,5%.

Antena 3

La cadena torna a constatar que els ‘realities’ no són el seu fort

Les últimes experiències d’Antena 3 amb els reality shows no havien estat gens bones: Contigo al fin del mundo, El árbol de tu vida o Me cambio de década van tenir un pas brevíssim i molt discret per la programació durant l’any passat. Tot i així, la cadena continua buscant l’encaix d’aquest gènere en la seva graella, de moment sense èxit: l’últim intent ha sigut Intercambio consentido, que tot just ha arribat al 8,3% de quota. Antena 3, en canvi, sol ser forta en la ficció, però la seva aposta d’aquest trimestre, Presunto culpable, no va aconseguir l’èxit de títols anteriors com Cuerpo de élite o Fariña. El seu 13,2%, això sí, supera el 12,5% de mitjana del canal. El que no ha fallat és Tu cara me suena, que en aquesta setena edició s’ha recuperat del descens que havia experimentat la temporada passada i ha tornat a superar la barrera del 20%.

La 1

Les novetats no convencen i ‘Operación Triunfo’ fluixeja

En termes d’audiència, l’arribada de Rosa María Mateo al capdavant de RTVE no ha suposat precisament un revulsiu per a la televisió pública estatal. Al contrari, les noves propostes s’han quedat lluny d’aconseguir l’aplaudiment de l’audiència. El cas més evident és el de la sèrie El continental, que va haver de ser apartada del prime time després de quatre capítols a causa dels seus baixos índexs i es va acabar amb una mitjana del 4,6% a Espanya. Aquest fracàs no és atribuïble aMateo, ja que la sèrie s’havia rodat abans que arribés, però sí que van ser apostes seves l’espai d’ access prime time Lo siguiente (que amb un 6,6% empitjora fins i tot el 8,4% que feia Javier Cárdenas amb el polèmic Hora punta ) o la decisió de doblar l’oferta informativa matinal amb l’estrena de Más desayunos als migdies. Aquesta proposta s’ha quedat amb el 6,5% de share, clarament per sota del 15,5% que fa l’espai de La Sexta Al rojo vivo (amb el qual pretén competir) i del 8,8% que obtenia Amigas y conocidas, el programa que ocupava aquesta franja a La 1 la temporada passada. Pel que fa a Los desayunos, en la nova etapa comandada per Xabier Fortes obtenen un 10,3%, mig punt menys que el curs passat amb Sergio Martín. També ha estat una decepció la reaparició de 14 de abril. La República, després de set anys d’espera: la cadena ja va demostrar que no hi confiava programant-la els dissabtes a la nit (primer pensava fer-ho al late night, però a última hora va rectificar i la va col·locar en prime time ), i l’audiència l’ha rebut amb la fredor d’un 6% de quota.

Per si això fos poc, La 1 també ha vist com els clàssics tampoc no li rendien al nivell d’altres anys, tot i que es mantenen molt per damunt de la mitjana de la cadena, que és del 10,1%. Operación Triunfo ha mostrat un desgast evident i ha passat del 19% de l’any passat a un 16,4% (i TVE ja ha anunciat que deixarà reposar el format); MasterChef Celebrity va fer el seu pitjor registre, amb un 20,5%; MasterChef Junior ha arrencat també amb les dades més baixes fins ara, i Cuéntame va fer un 16,3%, el segon pitjor resultat de les seves 19 temporades.

Pel que fa a La 2, les estrenes tampoc no han obtingut una resposta gaire positiva: la música de La hora musa es queda amb un 1,8%, l’humor d’ Ese programa del que usted me habla amb prou feines arriba a l’1% i La 2 Noticia s marca un 1,1% des que es va traslladar als vespres, menys de l’1,5% de la temporada passada, quan s’emetia de matinada. Totes les apostes de la nova direcció, doncs, queden lluny del 2,7% que obté de mitjana el segon canal de Televisió Espanyola.

La Sexta

Arús triomfa amb la seva aposta matinal i Chicote no falla

La Sexta solia ser un dels canals més conservadors pel que fa a la incorporació de canvis a la graella, però aquesta temporada va fer una aposta important i arriscada per revitalitzar la franja matinal amb el fitxatge d’Alfons Arús. I la jugada ha sortit bé: de 9 h a 11 h, l’ Arusitys marca un 7,6% de share, un resultat que aparentment no és gaire elevat però que supera la mitjana de La Sexta (7%) i, sobretot, millora notablement el 4,7% que feia la cadena a aquesta hora fa un any. El tram inicial del programa, de 7.30 h a 9 h, obté registres inferiors, però el seu 4,6% també queda per sobre del 3,7% de la temporada passada.

Més enllà d’això, el gran encert de La Sexta en aquest últim trimestre ha sigut confiar un cop més en el xef Alberto Chicote: el seu programa de denúncia ¿Te lo vas a comer? s’ha convertit en una de les sorpreses dels darrers mesos, i va aconseguir una quota mitjana del 12,6% al conjunt d’Espanya. El Carretera y manta de Jesús Cintora no ha funcionat tan bé, però també fa pujar la mitjana del canal, ja que se situa en el 7,6%.

Cuatro

‘El concurso del año’, l’únic que se salva d’uns mesos nefastos

Cuatro va camí d’igualar el seu pitjor registre anual de l’última dècada, amb un 6% de share, i les estrenes d’aquest trimestre hauran contribuït a aquest mal resultat. El 3,8% de Bienvenidos a mi hotel (que no va funcionar ni a la sobretaula ni al vespre) i el 3,9% de Me cambio de apellido (del qual només es van emetre dos capítols) han empès cap avall, fins al 5,4%, l’audiència mitjana del canal des del setembre. Això fa que el 5,9% de Cuatro weddings s’hagi de considerar com una dada positiva, malgrat ser més aviat baixa. L’únic encert clar de la cadena els últims mesos és El concurso del año, que li aporta un 6,7% cada migdia. Això sí, el concurs que presenta Dani Martínez no ha pogut fer oblidar Las mañanas de Cuatro, que superaven el 10% en aquesta mateixa franja la temporada passada.

8TV

‘La nit a 8TV’ diu adeu amb resultats a la baixa

8TV va tancar la setmana passada els dos únics programes de producció pròpia que li quedaven: 8 al dia i La nit a 8TV. El primer, hereu del que presentava Josep Cuní (que en la seva última temporada, la 2016-2017, havia marcat un 6,7%), s’ha acomiadat amb un 1,5% de share, el mateix resultat que l’any passat. L’altre, estrenat tot just a l’abril, ha dit adeu amb un 2,4%, set dècimes per sota de la temporada passada, en què era presentat per Ramon Rovira (aquest curs l’espai havia quedat en mans de Pol Marsà). La televisió privada ha estat incapaç de superar la marxa d’Alfons Arús, que li aportava el 36% de l’audiència: abans de l’estiu es movia per sobre del 2%, però des del setembre el seu resultat mitjà no arriba ni a l’1%. Fa només dos anys la cadena va obtenir una quota anual del 3,4%.