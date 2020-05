La triple dreta i els desencontres a la primera fase

260x366 Portada de 'La Razón' Portada de 'La Razón'

El desconfinament també serà una arma política llancívola i, per tant, mediàtica. Els diaris prosanchistes intenten vendre la tímida normalització en positiu. El País, per exemple, explica que l’ampolla és mig plena... i un 1% més: "El 51% de la població passarà a la fase 1 aquest dilluns". Un altre diari afí al PSOE, El Periódico, optava per "Mig Espanya avança a la fase 1 de la desescalada". Aquí el truc per positivitzar la informació és fer servir un verb com avançar.

El quiosc també demostra que el conflicte territorial sempre és viu, per a algunes capçaleres. Tot i que Catalunya queda clarament a la cua del desconfinament, l’edició andalusa de l’ Abc titula: "El govern castiga Andalusia". I ho argumenta dient que en aquesta comunitat s’ha aplicat el criteri provincial, mentre que amb Catalunya s’ha pogut filar més prim a partir de regions sanitàries. No esmenten el cas de Castella i Lleó, on la unitat és encara molt més petita –la zona de salut–, però estic convençudíssim que això no té res a veure amb el fet que tant el president andalús com el castellanolleonès siguin del mateix partit, el Popular per a més senyes. (Ah! I la banca sempre guanya i els bascos... també, sigui dit amb tot l’afecte: "Euskadi fa valer les seves raons i entra en fase 1 sense diferències territorials", titula Deia.)

Les portades d’avui permeten, així mateix, ensenyar el valor dels adverbis. Mentre que La Vanguardia diu "Sanitat permet entrar en fase 1 mig Espanya però en deixa fora Madrid", El Mundo prefereix titular (i la cursiva és meva) que "Sanitat només permet a la meitat dels espanyols passar a la fase 1". També remuga La Razón amb "El govern nega la fase 1 a Madrid sense criteri tècnic". Se m’acudeixen unes quantes raons per explicar per què és més segur desconfinar Las Hurdes que Madrid però, com deia el Perich, no hi ha pitjor sord que el que no hi pot veure.